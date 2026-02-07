Клопп предложил инновационную идею лиги U-21 в Германии. Что интересного?

Со следующего сезона, насколько это уже известно, в украинский клубный футбол возвращается чемпионат среди молодежных команд – лига U-21. На текущий момент определенная информация о формате розыгрыша этого соревнования уже имеется, однако больше деталей, как ожидается, станет известно ближе непосредственно к старту розыгрыша.

Поговаривают, что в вопросе возвращения чемпионата Украины U-21, который не проводился с 2021 года, существовала однозначная позиция подавляющего большинства клубов-участников УПЛ – эта лига необходима. Что правда, если принять во внимание эффективность этого соревнования как определенной дополнительной ступеньки от юношеского футбола к взрослому, то вопросов и сомнений относительно целесообразности проведения такого турнира сразу же становится очень и очень много. Да вот хотя бы главный из них: кого из футболистов нынешней сборной Украины в свое время помог раскрыть чемпионат U-21? И пока наши клубы, а также функционеры УАФ и УПЛ ищут ответы, мы предлагаем поговорить о том, как подобного рода соревнования видят и планируют за рубежом.

Сегодня в фокусе нашего внимания – свежая идея немецкой группы специалистов, работающей в рамках экспертной группы DFL (Немецкой футбольной лиги, отвечающей за проведение соревнований в Бундеслиге и Второй Бундеслиге). В состав группы, чью идею мы ниже распишем более детально, входят весьма известные личности: экс-коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп, ныне работающий главой глобального футбольного департамента компании Red Bull, а также чемпион мира-2014 Сами Хедира, управляющий директор DFL Марк Ленц и спортивный директор DFB (Немецкого футбольного союза) Андреас Реттиг. Эти люди, призванные помочь искоренить трудности в программе развития талантов в немецком футболе, провели уже четыре специальных заседания, каждое из которых длилось от четырех до пяти часов. И первыми результатами обсуждения группы стала идея о введении в немецком клубном футболе инновационного формата розыгрыша чемпионата U-21.

Предлагается, что новая лига начнет функционировать уже с сезона-2026/27. Регламент и правила под нее идеологи нововведения хотят принять на собрании членов, которое состоится 3 марта и будет проходить при участии 36 профессиональных клубов, представляющих Бундеслигу и Вторую Бундеслигу.

Главная цель состоит в том, чтобы талантливые игроки получали больше игрового опыта в период перехода из команд U-19 во взрослый футбол. Здесь, в принципе, все совпадает с тем, как позиционируют необходимость чемпионата U-21 и в Украине. В Германии подсчитали, что работа их клубных академий существенно уступает показателям, которыми могут похвастаться другие топ-лиги Европы. Если в двух высших дивизионах немецкого футбола ныне выступает только 338 игроков, являющихся воспитанниками местных молодежных академий, то в Испании эта цифра равна 527, во Франции – 633, а в Англии – 641.

Не лучшая ситуация и с игровой практикой, которую получают молодые немецкие таланты в первых командах. Согласно официальной статистике немецких футбольных властей, почти 85 процентов игрового времени в Бундеслиге приходится на приобретенных игроков: старшей возрастной группы (от 23 лет и выше – 51,2%), молодежи (от 19 до 23 лет – 23,5%) и юношей (до 19 лет – 10,2%). Лишь 7,6 процентов игрового времени приходится на воспитанников клубов, что не может не вызывать обеспокоенность в высоких кабинетах, ради чего и была организована экспертная группа, представительство в которой получил Юрген Клопп.

Что предлагают новаторы? Вот ряд тезисов, которые еще будут дорабатываться, однако уже сейчас выглядят весьма любопытно:

участие в чемпионате U-21 является добровольным. Клубы должны принять решение об участии в первой половине сезона (август-декабрь 2026 года) до 15 июня. Крайний срок заявок на участие во второй половине сезона (январь-апрель 2027 года) – 15 января;

новый чемпионат U-21 является дополнительным соревнованием, которое не призвано решать проблемы региональных лиг, для которых создана рабочая группа Немецкого футбольного союза и ведется дискуссия о сокращении количества дивизионов с пяти до четырех. Резервные команды профессиональных клубов не будут автоматически исключены из существующей ныне системы лиг;

соревнование будет проводиться по швейцарской модели, которая сейчас также используется в Лиге чемпионов. Это означает, что каждая команда U-21 сыграет как минимум шесть матчей против разных соперников в течение группового этапа в рамках каждой их двух половин сезона. Клубы могут по желанию сыграть больше матчей. Результаты двух половин сезона будут оцениваться отдельно. В мае 2027 года состоится турнир под названием «Финал четырех», в котором примут участие две лучшие команды каждой из двух половин сезона. Итоговый турнир будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала;

матчи в рамках группового этапа будут проводиться без зрителей. Это делается для минимизации организационных расходов (стюарды, парамедики, питание и т. д.). Предполагается присутствие фанатов исключительно на играх «Финала четырех», что откроет для DFL новые возможности по привлечению спонсоров для телевизионной рекламы;

в связи с просьбой клубов о максимальной гибкости в вопросах регистрации составов на каждую игру, клубам будет достаточно уведомить DFL об участниках очередного поединка только накануне вечером;

чтобы свести к минимуму транспортные расходы клубов матчи будут проводиться в радиусе не более 250 километров от постоянных мест базирования команд. Это также открывает возможность использования альтернативных мест проведения. Гипотетический пример: матч между «Хольштайном» из Киля и «Боруссией» из Дортмунда мог бы состояться на территории молодежной академии «Вердера»;

после бурных дебатов о том, кто получит право играть в чемпионате U-21, эксперты пришли к соглашению: это не только молодые таланты в возрасте до 21 года, но и игроки первых команд, восстанавливающиеся после травм (актуальный пример – Джамал Мусиала из ​​«Баварии»), которые могут получить свою первую игровую практику после длительного перерыва, вызванного пребыванием в лазарете. Будет введен лимит – максимум четыре взрослых профессиональных игрока от одного клуба могут играть в одном матче. Это призвано дать молодым талантам больше шансов сыграть против более сильных и маститых соперников, чем просто против своих сверстников;

чтобы как можно больше талантливых игроков получили как можно больше игрового опыта в новом чемпионате U-21, трансферы здесь будут разрешены без ограничений.

Ожидается, что ближайший месяц пойдет на то, чтобы все клубы Бундеслиги и Второй Бундеслиги детальнее ознакомились с наработками экспертной группы, после чего они должны будут высказать свое мнение о целесообразности организации нового турнира. Как минимум на словах, лига U-21 в Германии выглядит более организационно продуманной и обоснованной, нежели чемпионат Украины U-21, который, по-видимому, не претерпит особых изменений в сравнении с тем, что мы уже видели ранее. А если так, то мы вновь рискуем стать свидетелями огромного количества проходных матчей, где забивается множество странных мячей, после чего появляются никому ненужные в аспекте имиджа подозрения и обвинения…

Не зря немцы уже первым пунктом дают понять – участие в турнире такого рода должно быть исключительно добровольным, а не навязанной обузой для бюджетов клубов, которые и без того переживают критические времена. Впрочем, нам пока еще не поздно что-то поменять к лучшему, прежде повнимательнее ознакомившись с наработками авторитетных специалистов из-за рубежа, где прекрасно умеют работать с молодежью.