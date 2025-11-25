Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Летом вернется чемпионат Украины U-21. Будет особенность с расписанием
Молодежные турниры
25 ноября 2025, 21:37 | Обновлено 25 ноября 2025, 22:06
Летом вернется чемпионат Украины U-21. Будет особенность с расписанием

Матчи дублеров будут проходить на следующий день после игры основных составов

25 ноября 2025, 21:37 | Обновлено 25 ноября 2025, 22:06
Летом вернется чемпионат Украины U-21. Будет особенность с расписанием
В украинском футболе летом 2026 года произойдут важные изменения. Планируется возобновление турнира молодежных команд – чемпионата Украины U-21. Однако по своему формату эти соревнования будут гораздо ближе к чемпионату дублей.

Рассматривается модель, согласно которой матчи молодежных составов будут проходить на следующий день после поединка основных команд. Это даст тренерам возможность задействовать футболистов, которые не попали в стартовый состав, а также тех, кто возвращается после травм и нуждается в игровой практике.

Еще одной ключевой особенностью может стать разрешение на участие в матче до 5 игроков возрастом старше 21 года. Такая норма даст клубам инструмент для более равномерного распределения нагрузки и обеспечит дополнительное игровое время футболистам, которые редко выходят на поле в основной команде.

Несмотря на это, идея возобновления турнира вызывает споры. Некоторые эксперты считают, что в возрасте 19–20 лет игрок уже должен быть сформирован и обязан конкурировать на уровне взрослого футбола.

Однако физиологическое и психологическое развитие у каждого игрока разное. Некоторые футболисты готовы выступать на высоком уровне в 18–19 лет, другим требуется еще несколько сезонов, чтобы адаптироваться. К тому же нынешняя ситуация, когда часть футболистов почти не получает игровой практики в течение года, также не способствует их развитию.

В то же время существуют опасения по поводу возможных манипуляций и повышенных рисков со стороны букмекерских структур. Это проблема, с которой молодежные лиги часто сталкиваются по всему миру.

чемпионат Украины по футболу U-21 регламент чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: Telegram
