9 января на Стад Принс Мули Абдалла пройдет матч четвертьфинала Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Камеруна и Марокко. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Камерун

Команда ехала на турнир отбелить свою репутацию. Ведь перед этим была явная неудача: в квалификации на чемпионат мира сначала досрочно отдали первое место в группе Кабо-Верде. А потом, в плей-офф, для лучших вторых, проиграли 0:1 ДР Конго. После такого Это'О со скандалом сменил тренера, а новый наставник не взял на КАН ряд ветеранов, от ожившего в Турции Онана и до все еще опасного Чупо-Мотинга.

На таком фоне многого не ждали. Но уже понятно, что провала получилось избежать. В своей группе сборная только Кот д'Ивуар не обыграла, сыграв 1:1. До этого получилось победить, 1:0, Габон, и даже обеспечив себе выход в плей-офф, все равно выиграли 2:1 и у Мозамбика. Ну, а в 1/8 финала, забив в конце первого и в начале второго тайма, выбили с тем же счетом ЮАР.

Марокко

Сборная находится под немалым давлением. Во-первых, уж очень много она всего выиграла в прошлом году - и Чемпионат Африканских Наций, и Арабский кубок, и свою группу отбора на мундиаль. Во-вторых, КАН проводится как раз в Марокко, и на матчи приходят члены местной королевской династии - понятно, что любой итог, кроме первого места, будет рассматриваться как провал.

Возможно, потому у команды не все получается. После спокойных 2:0 в матче-открытии была только ничья с Мали, 1:1. А, закончив группу разгромной победой, 3:0, с Замбией, плей-офф подопечные Редраги начали, более часа бесплотно фаворит штурмовал оборону Танзании. В итоге все-таки Браим Диас оформил на 64-й минуте единственный гол.

Статистика личных встреч

В первых семи очных поединках было три победы Камеруна при четырех ничьих. Но в обоих крайних матчах уже выигрывали марокканцы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что фактические хозяева турнира, и номинальные гости тут, сумеют подтвердить свой статус фаворита. Согласимся: марокканцы выиграют в основное время (коэффициент - 1,65).