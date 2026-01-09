Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Африки
Камерун
09.01.2026 21:00 - : -
Марокко
Кубок африканских наций
09 января 2026, 11:46 | Обновлено 09 января 2026, 11:47
0

Поединок состоится 9 января и начнется в 21:00 по Киеву

0
Getty Images/Global Images Ukraine

9 января на Стад Принс Мули Абдалла пройдет матч четвертьфинала Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Камеруна и Марокко. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Камерун

Команда ехала на турнир отбелить свою репутацию. Ведь перед этим была явная неудача: в квалификации на чемпионат мира сначала досрочно отдали первое место в группе Кабо-Верде. А потом, в плей-офф, для лучших вторых, проиграли 0:1 ДР Конго. После такого Это'О со скандалом сменил тренера, а новый наставник не взял на КАН ряд ветеранов, от ожившего в Турции Онана и до все еще опасного Чупо-Мотинга.

На таком фоне многого не ждали. Но уже понятно, что провала получилось избежать. В своей группе сборная только Кот д'Ивуар не обыграла, сыграв 1:1. До этого получилось победить, 1:0, Габон, и даже обеспечив себе выход в плей-офф, все равно выиграли 2:1 и у Мозамбика. Ну, а в 1/8 финала, забив в конце первого и в начале второго тайма, выбили с тем же счетом ЮАР.

Марокко

Сборная находится под немалым давлением. Во-первых, уж очень много она всего выиграла в прошлом году - и Чемпионат Африканских Наций, и Арабский кубок, и свою группу отбора на мундиаль. Во-вторых, КАН проводится как раз в Марокко, и на матчи приходят члены местной королевской династии - понятно, что любой итог, кроме первого места, будет рассматриваться как провал.

Возможно, потому у команды не все получается. После спокойных 2:0 в матче-открытии была только ничья с Мали, 1:1. А, закончив группу разгромной победой, 3:0, с Замбией, плей-офф подопечные Редраги начали, более часа бесплотно фаворит штурмовал оборону Танзании. В итоге все-таки Браим Диас оформил на 64-й минуте единственный гол.

Статистика личных встреч

В первых семи очных поединках было три победы Камеруна при четырех ничьих. Но в обоих крайних матчах уже выигрывали марокканцы.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 7,65 для Камеруна и 1,65 для Марокко. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают, что фактические хозяева турнира, и номинальные гости тут, сумеют подтвердить свой статус фаворита. Согласимся: марокканцы выиграют в основное время (коэффициент - 1,65).

Победа Марокко 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
сборная Камеруна по футболу сборная Марокко по футболу Кубок африканских наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
