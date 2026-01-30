Астон Вилла установила клубный рекорд в еврокубках
Бирмингемцы победили в 7 матчах подряд на «Вилла Парк»
«Астон Вилла» впервые в своей истории победила в 7 подряд домашних еврокубковых матчах.
Победная серия бирмингемцев на «Вилла Парк» продолжилась в матче 8-го тура этапа лиги ЛЕ, в котором была одержана волевая победа над «РБ Зальцбург» со счетом 3:2.
Данная серия «Астон Виллы» началась еще в прошлом сезоне, когда по ходу кампании в Лиге чемпионов были последовательно переиграны «Селтик», «Брюгге» и «ПСЖ».
В розыгрыше Лиги Европы этого года команда Унаи Эмери победила дома «Болонью», «Маккаби», «Янг Бойз» и «РБ Зальцбург».
Победная домашняя серия «Астон Виллы» в еврокубках (7)
- ЛЧ 2024/25, Астон Вилла – Селтик – 4:2
- ЛЧ 2024/25, Астон Вилла – Брюгге – 3:0
- ЛЧ 2024/25, Астон Вилла – ПСЖ – 3:2
- ЛЕ 2025/26, Астон Вилла – Болонья – 1:0
- ЛЕ 2025/26, Астон Вилла – Маккаби Т.-А. – 2:0
- ЛЕ 2025/26, Астон Вилла – Янг Бойз – 2:1
- ЛЕ 2025/26, Астон Вилла – РБ Зальцбург – 3:2
