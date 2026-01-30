Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Астон Вилла установила клубный рекорд в еврокубках
Лига Европы
30 января 2026, 16:22 | Обновлено 30 января 2026, 16:23
271
0

Бирмингемцы победили в 7 матчах подряд на «Вилла Парк»

Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

«Астон Вилла» впервые в своей истории победила в 7 подряд домашних еврокубковых матчах.

Победная серия бирмингемцев на «Вилла Парк» продолжилась в матче 8-го тура этапа лиги ЛЕ, в котором была одержана волевая победа над «РБ Зальцбург» со счетом 3:2.

Данная серия «Астон Виллы» началась еще в прошлом сезоне, когда по ходу кампании в Лиге чемпионов были последовательно переиграны «Селтик», «Брюгге» и «ПСЖ».

В розыгрыше Лиги Европы этого года команда Унаи Эмери победила дома «Болонью», «Маккаби», «Янг Бойз» и «РБ Зальцбург».

Победная домашняя серия «Астон Виллы» в еврокубках (7)

  • ЛЧ 2024/25, Астон Вилла – Селтик – 4:2
  • ЛЧ 2024/25, Астон Вилла – Брюгге – 3:0
  • ЛЧ 2024/25, Астон Вилла – ПСЖ – 3:2
  • ЛЕ 2025/26, Астон Вилла – Болонья – 1:0
  • ЛЕ 2025/26, Астон Вилла – Маккаби Т.-А. – 2:0
  • ЛЕ 2025/26, Астон Вилла – Янг Бойз – 2:1
  • ЛЕ 2025/26, Астон Вилла – РБ Зальцбург – 3:2
Астон Вилла Лига Европы РБ Зальцбург статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
