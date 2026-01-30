Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open

Украинская теннисистка Марта Костюк отреагировала на выход Новака Джоковича в финале Australian Open 2026, который переиграл Янника Синнера в пяти сетах.

Костюк опубликовала сториз в Instagram, подписав: «Что за матч! Что за легенда!».

Джокович переиграл Синнера со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. В финале Открытого чемпионата Австралии Новак сыграет против Карлоса Алькараса.

