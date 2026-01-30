Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Australian Open
30 января 2026, 17:08 |
1129
0

Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open

Марта опубликовала сториз в своем Instagram

30 января 2026, 17:08 |
1129
0
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк отреагировала на выход Новака Джоковича в финале Australian Open 2026, который переиграл Янника Синнера в пяти сетах.

Костюк опубликовала сториз в Instagram, подписав: «Что за матч! Что за легенда!».

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Джокович переиграл Синнера со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. В финале Открытого чемпионата Австралии Новак сыграет против Карлоса Алькараса.

ФОТО. Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open

По теме:
Не Синкарас. Определена финальная пара Australian Open 2026 у мужчин
ДЖОКОВИЧ: «Зрители сегодня точно отбили свои деньги за билет. Я хочу 10%»
Новак Джокович – Янник Синнер. Сенсация в полуфинале Aus Open. Видеообзор
Новак Джокович Марта Костюк Янник Синнер фото Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
Футбол | 29 января 2026, 18:59 2
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина

Андреас Шельдеруп останется в португальском клубе

ОФИЦИАЛЬНО. Степанов покинул Нюрнберг и уже определился с будущим клубом
Футбол | 30 января 2026, 13:08 7
ОФИЦИАЛЬНО. Степанов покинул Нюрнберг и уже определился с будущим клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Степанов покинул Нюрнберг и уже определился с будущим клубом

Форвард продолжит карьеру в Утрехте

Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футбол | 30.01.2026, 10:00
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
ФОТО. Алькарас устроил шоу. Поза чемпиона Ф1 после победы над Зверевым
Теннис | 30.01.2026, 14:50
ФОТО. Алькарас устроил шоу. Поза чемпиона Ф1 после победы над Зверевым
ФОТО. Алькарас устроил шоу. Поза чемпиона Ф1 после победы над Зверевым
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
Футбол | 30.01.2026, 10:48
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
29.01.2026, 12:01 78
Теннис
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 6
Футзал
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 53
Теннис
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57 7
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем