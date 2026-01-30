Australian Open30 января 2026, 17:08 |
1129
0
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Марта опубликовала сториз в своем Instagram
Украинская теннисистка Марта Костюк отреагировала на выход Новака Джоковича в финале Australian Open 2026, который переиграл Янника Синнера в пяти сетах.
Костюк опубликовала сториз в Instagram, подписав: «Что за матч! Что за легенда!».
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Джокович переиграл Синнера со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. В финале Открытого чемпионата Австралии Новак сыграет против Карлоса Алькараса.
