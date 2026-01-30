30 января, свою встречу в рамках турецкой суперлиги проведут Антальяспор – Трабзонспор. Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Антальяспор

Текущий сезон для Антальяспора складывается не лучшим образом, команда идет на скромном 14-м месте, имея отрыв от опасной зоны всего 4 очка. В последнем туре клуб одержал важнейшую домашнюю победу над прямым конкурентом Генчлерберлиги – 2:1, так удалось прервать серию из семи матчей без побед в чемпионате.

Антальяспор отстает сразу от троих конкурентов только по дополнительным показателям, так что ряд успешных игр позволят закрепиться в середине. Клуб проиграл 6 из 9 матчей на своем поле, что можно считать основной причиной борьбы за выживание. Омур и Эсильюрь пропустят предстоящий матч из-за повреждений.

Трабзонспор

Позади чуть больше половины чемпионата, Трабзонспор идет третьим в чемпионате, отставание от лидера составляет 5 очков, а до второго места всего два балла. В последнем туре удалось обыграть на своем поле Касымпаша со счетом 2:1, победный мяч в концовке на счету украинца Зубкова. Напомню, за Трабзонспор играет еще один украинец Батагов, за которым уже охотятся многие клубы из топ-лиг.

Команда находится сейчас в хорошей форме и является главным преследователем двух столичных клубов. Партнерам не помогут Бания, Савич и Вища, у них травмы, дисквалифицирован Башкан.

Личные встречи

Очные противостояния клубов нередко проходят в напряженной борьбе, в первом круге Трабзонспор сумел одержать домашнюю победу со счетом 1:0. Антальяспор не может обыграть соперника шесть встреч кряду, потерпев пять поражений и один матч завершился вничью.

Прогноз

В данном противостоянии гости котируются небольшими фаворитами, так как идут выше в турнирной таблице, да и в лучшей форме. Антальяспор далеко не лучшая домашняя команда, а вот Трабзонспор исправно набирает очки на выезде. Я жду здесь интересной битвы двух мотивированных команд, многое будет зависеть от реализации моментов. Поставлю здесь на чистую победу гостей за 1,92.