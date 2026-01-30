Два Педриньо для сборной Украины. Зачем сине-желтым новая натурализация?

Несколько дней назад с легкой руки бразильских СМИ в отечественном информационном пространстве вновь активно встал вопрос о натурализации игроков для сборной Украины. После кейсов Эдмара, Марлоса и Жуниора Мораеса отечественный паспорт и перспективы поиграть за «сине-желтых», если доверять изданию ESPN, всерьез замаячили перед 27-летним вингером «Шахтера» Педриньо. В его натурализации якобы лично заинтересован Сергей Ребров, а ответственные лица вроде как оформляют все необходимые документы, чтобы хавбек «горняков» сумел помочь сборной Украины уже в мартовском плей-офф за путевку на ЧМ-2026.

Интересно, что спустя короткое время после появления слухов о натурализации Педриньо в отечественных источниках появились сведения о том, что украинский паспорт может получить и другой представитель «Шахтера», которого какой-то период времени в команде также называли Педриньо. Однако после возвращения в стан донецкого клуба «настоящего» Педриньо, второго, который играет слева в обороне, стали именовать Педро Энрике. И вот теперь якобы предложения играть за сборную Украины получили оба эти бразильца – и Педриньо, и Педро Энрике.

Стоит отмечать, что проверить достоверность данной информации чрезвычайно непросто, так как даже если подобного рода переговоры или оформление документов ведутся, то они уж точно проходят в обстановке, приближенной к секретной, чтобы ничего не помешало реализовать запланированные задачи. Но про интерес к натурализации Педриньо со стороны УАФ писали еще летом 2024-го, так что дыма без огня точно не бывает…

Равно как, не будучи экспертом в вопросах юриспруденции, сейчас сложно оценивать законные основания для получения Педриньо и/или Педро Энрике гражданства Украины. Формально ни один из этих бразильцев (а где-то в СМИ начали вспоминать еще и про Винисиуса Тобиаса!) не соответствует ключевому параметру получения отечественного паспорта – согласно законодательству для приобретения гражданства Украины иностранцу необходимо непрерывно проживать на законных основаниях на территории страны в течение последних пяти лет. Однако из этого условия есть ряд исключений, среди которых выделяется, например, такое: «кроме лиц, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины». Поэтому в теории, видимо, найти какие-то зацепки и уловки можно – было бы стойкое желание к взаимному сотрудничеству со стороны УАФ и футболистов, а также добрая на то воля со стороны высших лиц государства.

Но предугадывать, как сложатся события в высоких кабинетах, и как поведут себя потенциальные новые натурализованные украинцы мы сегодня не будем. Вместо этого предлагаем порассуждать на тему целесообразности натурализации Педро Энрике и Педриньо для сборной Украины, пройдясь по каждому из кандидатов в стан «сине-желтых» отдельно…

Педро Энрике

Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний левый фулбек Педро Энрике выступает в Украине за «Шахтер» с лета 2023 года. Именно тогда бразилец перебрался в стан «горняков» на правах свободного агента, в статусе которого пребывал несколько месяцев после расторжения контракта с «Атлетико Паранаэнсе». Примечательно, что в стан «оранжево-черных» Педро Энрике фактически перебирался на фоне скандала вокруг своей персоны на родине. Тогда фулбека подозревали в участии в договорных матчах, о чем мы ранее рассказывали достаточно подробно в рамках специального материала.

И пускай впоследствии Педро Энрике оправдали, его старт в «Шахтере» выдался не таким уж и фееричным. В частности, в первом сезоне бразилец провел всего 9 матчей в УПЛ, а во втором, когда «оперился» и начал получать значительно больше игровой практики, запомнился рядом абсолютно провальных матчей. В частности, осенью 2024-го во многом из-за Педро Энрике «Шахтер» в шокирующем стиле проиграл матч Лиги чемпионов в гостях ПСВ (2:3), вызывав публичное негодование со стороны тогдашнего коуча первой команды Марино Пушича, который в принципе крайне редко выносил наружу критику кого-то из своих подопечных.

Любопытно, что за первые два сезона в «Шахтере» Педро Энрике не отличился ни единым результативным действием. В частности, при Марино Пушиче бразилец сыграл 40 официальных матчей за «горняков», но ни голами, ни ассистами в свое резюме так и не обогатился.

Ситуация изменилась с приходом на тренерский мостик «Шахтера» Арды Турана. Под руководством турка на счету Педро Энрике 1 забитый мяч и 4 результативные передачи в 24 матчах. Более того, по состоянию на сейчас многие эксперты резонно называют бразильца одним из лучших, если не лучшим левым фулбеком УПЛ. Педро Энрике берет свое неуемной энергией на фланге, отменной работой на атаку и в целом достаточно пристойной работоспособностью на поле. Поэтому неудивительно, что именно сейчас в прессе и начали говорить о возможной натурализации этого футболиста для сборной Украины.

Но нужен ли Педро Энрике «сине-желтым»? Давайте отмечать, что безоговорочно ключевой фигурой на левом фланге обороны в сборной Украины является 26-летний игрок «Эвертона» Виталий Миколенко. Он – это № 1 в команде Сергея Реброва, и вряд ли в ближайшей перспективе кто-то из конкурентов будет способен изменить эту ситуацию. За спиной Миколенко есть Богдан Михайличенко, а также при необходимости позицию на левом фланге защиты способен закрыть Николай Матвиенко, но это отнюдь не приоритетные опции для тренерского штаба украинской национальной команды.

Так зачем тогда Педро Энрике сборной Украины? Вопрос, на самом деле, очень хороший. Да, бразилец превосходит Миколенко в игре на атаку, но в целом в большинстве матчей команда Реброва ныне демонстрирует весьма прагматичный футбол, поэтому ей точно не до «карнавалов» на поле и исключительной ставки на игру вперед. В роли потенциального резервиста для Миколенко Педро Энрике, конечно, выглядел бы усилением для сборной Украины, так как объективно по нынешнему уровню превосходит Богдана Михайличенко, от которого ранее «Шахтер» фактически и решил избавиться, подписав бразильца.

Но в целом вряд ли потенциальную натурализацию Педро Энрике можно называть ключевой для решения кадровых проблем и задач в сборной Украины. Хотя бы потому, что в перспективе у нас уже есть молодые доморощенные исполнители, которые заслуживают того, чтобы их попробовали на уровне национальной команды. Как минимум тот же Артем Смоляков из «Лос-Анджелеса», на счету которого уже под три десятка матчей в заокеанской MLS. Хотя для Реброва, пожалуй, было бы приятной головной болью иметь в числе потенциальных кандидатов в сборную еще и такого игрока как Педро Энрике…

Педриньо

Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний правый вингер Педриньо имеет контракт с «Шахтером» с лета 2021 года. Тогда его трансфер из «Бенфики» стоил казне «горняков» 18 миллионов евро. Бразильца брали как часть команды, которую спортивный директор Дарио Срна в прессе не стеснялся называть «сильнейшим «Шахтером» в истории». Построить этот коллектив было доверено итальянцу Роберто Де Дзерби, но тот выполнить задачу руководителей не успел из-за начавшейся в феврале 2022-го полномасштабной фазы российско-украинской войны…

Педриньо, как и подавляющее большинство тогдашних легионеров «Шахтера», покинул украинский клуб после начала боевых действий. На протяжении следующих двух лет хавбек на условиях аренды выступал за «Атлетико Минейро», где не преуспел, в том числе и из-за проблем со здоровьем. Поэтому когда летом 2024-го «Шахтер» предложил вернуться, да еще и с условием повышения зарплаты и подписания нового контракта, Педриньо согласился.

В минувшем сезоне Педриньо провел 25 матчей в УПЛ, но отличился только 5 результативными действиями (1 гол и 4 ассиста). Хавбек вроде бы и являлся важной частью первой команды, но точно не выглядел для нее ключевой фигурой или своего рода системообразующим игроком. Таковым у Педриньо удалось стать уже при Арде Туране. В сезоне-2025/26 бразилец отличился уже 5 голами и 5 ассистами в 14 матчах УПЛ, являясь лучшим номинальным правым вингером чемпионата по версии Wyscout.

Опять же, учитывая нынешние успешные выступления Педриньо за «Шахтер», совсем неудивительно, что в сборной Украины могли задуматься над натурализацией этого бразильца, не имеющего приглашения от «селесао». Впрочем, конкуренция на правом фланге атаки в стане «сине-желтых» ныне и так очень и очень солидная – Александр Зубков, Виктор Цыганков, Алексей Гуцуляк. Каждый из них давал что-то свое в отборочном цикле на ЧМ-2026, и с ходу сложно сказать, почему Педриньо достоин места в составе «сине-желтых» (при получении паспорта гражданина Украины, конечно же) больше, чем кто-либо из этой троицы.

Впрочем, важно понимать, что Педриньо – весьма универсальный исполнитель. За свою карьеру бразилец поиграл не только на привычном правом фланге атаки, но и слева, и на позиции центрального атакующего хавбека, и в глубине поля, и даже на самом острие – центрфорвардом. И, скажем, на левом фланге атаки для сборной Украины Педриньо теоретически мог бы быть полезен, но статистика говорит, что на этой позиции хавбек, пожалуй, наименее полезен из всех других, поэтому рассматривать такую опцию следует лишь с изрядной долей оптимизма во взглядах и оценках…

Да и маститые отечественные специалисты расходятся в оценках перспектив и необходимости Педриньо для сборной Украины. Например, Мирон Маркевич считает, что бразилец может усилить «сине-желтых», а вот Виталий Кварцяный куда более категоричен в отрицательных оценках, подчеркивая, что Педриньо вряд ли должен иметь какой-то приоритет при вызове в сборную Украины перед, собственно, этническими украинцами, даже если получит сине-желтый паспорт.

Что в итоге?

Безусловно, давать оценку потенциальным новобранцам сборной Украины должен тренерский штаб этой команды во главе с Сергеем Ребровым. Но только лишь в том случае, если футболисты действительно желают играть за «сине-желтых» и обзаведутся отечественным гражданством.

Пока, говоря объективно, ситуация выглядит так, что потенциальная натурализация Педро Энрике и Педриньо куда более выгодны их нынешнему клубу – «Шахтеру», где продолжают активно делать ставку на бразильских легионеров, а вскоре, похоже, потеряют украинскую опцию на правом фланге обороны в лице Ефима Конопли, который отказался продлевать контракт с «горняками» и готовится покинуть клуб в этом году.

Проблемы с лимитом на легионеров все более и более серьезно маячат на горизонте перед командой Арды Турана, а подписать качественных украинцев, способных с ходу ворваться в ее стартовый состав, донецкому клубу крайне непросто. Хотя бы потому, что в УПЛ очевидных кандидатур практически нет, а те, которые все-таки возникают еще нужно суметь склонить к сотрудничеству, что отнюдь не всегда и удается (вспомним хотя бы кейс Крупского).

Так что сейчас, в преддверии матча против Швеции в плей-офф ЧМ-2026, слухи о возможной скорой натурализации Педриньо (и, возможно, Педро Энрике) выглядят как-то странно. Вводить в состав новичков фактически за несколько дней и надеяться, что они с ходу помогут решить столь серьезную задачу, как завоевание путевки на чемпионат мира – это что-то из разряда крайней наивности, которой столь прожженный профессионал как Сергей Ребров вряд ли отличается. Поэтому давайте сохранять головы холодными и не тратить много сил на споры о том, нужна ли украинскому футболу натурализация очередных легионеров. Вот наступит день, когда кто-то из «кандидатов» получит украинский паспорт, тогда и зададим все вопросы непосредственно Реброву и другим ответственным за результат. А пока нужно думать, с кем и как проходить шведов, чтобы затем задумываться уже об анализе победителя пары Польша – Албания. Это куда более важные задачи в настоящий момент и для нашего тренерского штаба, и для всех функционеров УАФ, немаловажным показателем успеха работы которой, как не крути, всегда выступала наша национальная команда…