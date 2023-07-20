Новичку Шахтера Педриньо 21 год, а в его карьере уже две мутные истории

Накануне чемпион Украины «Шахтер» объявил о подписании 5-летнего контракта с бразильским левым фулбеком Педриньо, который, очевидно, будет призван заменить в стане «горняков» Богдана Михайличенко, вернувшегося из аренды обратно в «Андерлехт», и составить конкуренцию для Виктора Корниенко.

В «Шахтер» Педриньо перешел на правах свободного агента, так как еще в мае «Атлетико Паранаэнсе» принял решение в одностороннем порядке прекратить сотрудничество с этим защитником из-за подозрений в участии того в поединках с фиксированным результатом. Впрочем, последнее обстоятельство далеко не единственная непонятная история из непродолжительной профессиональной карьеры Педриньо.

Таких как минимум две, причем если одна связана с уходом фулбека из «Атлетико Паранаэнсе», то вторая, наоборот, – с его появлением в рядах этого клуба…

Приход в Атлетико Паранаэнсе

Педриньо является воспитанником академии «Витории» из Салвадора, заниматься в школе которой начал с 10-летнего возраста. Со временем защитник дорос до уровня первой команды, и даже назывался специалистами одним из ключевых талантов клуба в своем возрасте. За «Виторию» Педриньо играл в бразильской Серии В – втором по силе дивизионе тамошнего профессионального футбола.

Летом 2021 года на руководство «Витории» вышли их коллеги из «Атлетико Паранаэнсе», которые оказались заинтересованы в выкупе сразу двух игроков клуба из Салвадора – левого защитника Педриньо и опорного полузащитника Пабло Силеса. В итоге стороны определенное время торговались и вели довольно непростые переговоры, а их итогом стала договоренность о «связанном трансфере» на сумму в 10 миллионов бразильских реалов (эквивалент 1,86 миллиона евро).

Под «связанным трансфером» имелся в виду переход из «Витории» в «Атлетико Паранаэнсе» и Педриньо, и Пабло Силеса в срок до 30 августа 2021 года. При этом, клубы ориентировочно согласились, что трансфер фулбека оценивается в 8,5 миллионов бразильских реалов (эквивалент 1,58 миллиона евро), а опорника – в 1,5 миллиона реалов (0,28 миллиона евро). Кроме того, «Атлетико Паранаэнсе» гарантировал, что остаток сезона Педриньо доиграет за «Виторию» на правах аренды.

В итоге руководство «Витории» по какой-то причине поспешило с регистрацией документов. Клуб из Салвадора исключил Педриньо из своей заявки, подав соответствующее ходатайство в Бразильскую конфедерацию футбола, а заявить фулбека обратно собирался после того, как тот уже станет игроком «Атлетико Паранаэнсе», и вернется в статусе арендованного.

Но в последний момент все пошло не по плану. Забегая вперед, идея со «связанным трансфером» провалилась, а стороны начали обвинять в этом друг друга. В «Атлетико Паранаэнсе» сообщили, что «Витория» должна была обсудить сперва выкуп у уругвайского «Данубио» контракта Пабло Силеса, а уже затем перепродать хавбека в стан «красно-черных». Но клуб из Салвадора этого не сделал, что и стало формальным поводом для «Атлетико Паранаэнсе» выйти из сделки.

Вскоре в «Атлетико Паранаэнсе» заявили, что произошло существенное изменение «полноты существовавшего ранее сценария договоренностей», и подчеркнули, что руководство «Витории», санкционировав расторжение контракта с Педриньо, «создало ситуацию сильной уязвимости и больших ожиданий».

Уже 9 сентября 2021 года «Атлетико Паранаэнсе» подписал полноценный пятилетний контракт с Педриньо, причем подчеркнув, что футболист находится в статусе свободного агента, а потому никакой речи о компенсации «Витории» быть не может. Также не произошло и никакой обратной аренды фулбека в клуб из Салвадора, и уже 10 октября 2021-го Педриньо дебютировал за «красно-черных» в бразильской Серии А.

Чуть позже, в ноябре 2021-го, из «Витории» обратно в «Данубио» вернулся Пабло Силес, контракт которого 1 января 2022 года «Атлетико Паранаэнсе» официально выкупил уже у уругвайцев за 500 тысяч евро. Таким образом, «красно-черные» все-таки заполучили обоих футболистов «Витории», но за существенно меньшие деньги, нежели планировали.

Интересно и то, что в «Витории» буквально накануне оговоренного изначально «связанного трансфера» Педриньо и Пабло Силеса в «Атлетико Паранаэнсе», произошла отставка президента. Прежний босс клуба из Салвадора Пауло Карнейро оказался отстранен от должности, и именно на него последователи сбросили всю вину за абсолютно провальную работу по трансферу Педриньо.

Что правда, ряд интересных подробностей по этому поводу всплыл еще и после того, как стало известно о досрочном расторжении контракта Педриньо с «Атлетико Паранаэнсе» в мае 2023-го…

Уход из Атлетико Паранаэнсе

Не менее детективной оказалась и история ухода Педриньо из «Атлетико Паранаэнсе». Наверное, после странного входящего трансфера просто нельзя было ожидать чего-то иного… Все произошло в мае, когда на счету Педриньо было уже 69 поединков за «красно-черных», 36 из которых – в рамках Серии А.

Поводом для досрочного завершения сотрудничества между Педриньо и «Атлетико Паранаэнсе» послужило расследование прокуратуры штата Гояс, получившее в бразильских СМИ название «Максимальное наказание». В рамках этого дела правоохранители установили, что некие преступные группы убеждали футболистов бразильских команд за вознаграждение в размере до 100 тысяч бразильских реалов (эквивалент 18,6 тысяч евро) осуществлять те или иные, заранее оговоренные действия, с целью получения дальнейшей прибыли организаторами на ставках через букмекеров. В частности, вовлеченный футболист должен был, например, «привезти» пенальти в свои ворота, или же получить желтую/красную карточку, чтобы ставка сыграла, и он получил за это оговоренное вознаграждение.

Махинаторы, привлекавшие к своим схемам футболистов, сперва давали тем лишь небольшую сумму для «затравки» (около 10 тысяч бразильских реалов, или 1,8 тысяч евро), а остаток гарантировали уже по факту свершившегося события.

Всего в список подозреваемых, который прорабатывала прокуратура Гояса, вошло около 20 футболистов, и ряд связанных лиц. Многие из них из-за подозрений потеряли контракты со своими клубами – в частности, «Атлетико Паранаэнсе» принял решение о расторжении трудовых соглашений с левым защитником Педриньо и центральным полузащитником Брайаном Гарсией.

«Сообщаем, что спортсмены Брайан Гарсия и Педриньо были уволены. Клуб больше не будет комментировать что-либо по этому поводу, в том числе через своих официальных лиц, так как понимает, что этим вопросом должны заниматься компетентные органы. Честность и этика являются важными ценностями для «Атлетико Паранаэнсе». Футбол – это не только спорт, но и культурное проявление нашего народа. И по этой причине мы понимаем, что обязанность каждого, особенно тех, кто занимается футболом и вращается вокруг него, – сохранять и защищать это наследие, жестко борясь с любым поведением, которое угрожает его достоинству и авторитету», - говорилось в официальном коммюнике, выпущенном по поводу расторжения контрактов с Педриньо и Брайаном Гарсией.

Интересно, что адвокаты Педриньо вскоре заявили, что их клиенту не предъявляли никаких обвинений и он не является фигурантом дела. По этой причине защитник может продолжать профессиональную карьеру без ограничений.

В СМИ фигурировала информация, что Педриньо якобы подозревали в умышленном получении желтой карточки в матче 27-го тура бразильской Серии А-2022 против «Куябы» (2:2), из-за чего футболист должен был пропустить следующий поединок команды с «Сантосом» по причине перебора «горчичников». Якобы за это защитнику обещали 80 тысяч реалов (эквивалент 14,9 тысяч евро), половину из которых выдали авансом.

Но сам Педриньо оказался категорически не согласен с обвинениями, выразив уверенность, что его карьера не будет омрачена эпизодом, к которому он не имеет никакого отношения.

«Я отыграл всю игру [против «Куябы»] и, если посмотреть на время, когда получил желтую карточку, то это было на четвертой компенсированной к матчу минуте. Глупо считать, что я специально хотел получить карточку, оттягивая все до последних секунд. Что я могу сказать, будучи молодым футболистом, так это то, что моя карьера не будет омрачена этим эпизодом, к которому я не имею никакого отношения», – заявил Педриньо.

Спортивный юрист Диего Тавареш, который занимался вопросом расторжения контракта с «Атлетико Паранаэнсе» со стороны футболиста, уже заявил, что «красно-черные» не имели юридических оснований досрочно прекращать действие трудового соглашения по уважительной причине, пока та не была установлена судебным решением. Так как Педриньо не стал фигурантом судебного разбирательства, то расторгнуть контракт «красно-черные» могли только с выплатой компенсации футболисту.

«Следствие еще только начинается, поэтому, по логике вещей, обвинительного приговора не было, а, следовательно, и окончательного решения нет. Клуб не может апеллировать к уважительным причинам для увольнения спортсменов. В этой ситуации руководство обязано выплатить всю заработную плату до окончания контракта или заключить с игроком соглашение о выплате части этой суммы», – заявил Тавареш.

По неофициальным данным из бразильских СМИ, «Атлетико Паранаэнсе» действительно пришлось выплатить Педриньо определенную компенсацию, сумма которой держится в тайне.

И здесь в дело опять вклинилась «Витория» Салвадор. Нынешний президент этого клуба Фабио Мота заявил, что «Атлетико Паранаэнсе» не мог в одностороннем порядке расторгнуть контракт с Педриньо, так как ему не принадлежат все права на футболиста.

«Мы заявляем, что не санкционируем это. «Витория» не согласна с таким типом увольнения. «Виторию» нужно услышать, потому что у «Атлетико Паранаэнсе» нет 100% прав на игрока. Нашему клубу принадлежат 30%. Мы уже уведомили «Атлетико Паранаэнсе» об этом. Если они не согласны, то пусть вернут Педриньо обратно в «Виторию». Это собственность клуба. Никто не может быть признан виновным без соответствующего решения суда. «Витория» будет защищать свои активы в рамках законодательства. Мы разговариваем с «Атлетико Паранаэнсе» и агентами игрока… «Витория» открыта для возвращения Педриньо», – заявил Мота.

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Очевидно, что при подписании 5-летнего контракта с Педриньо юристам «Шахтера» пришлось как следует поработать, чтобы гарантировать отсутствие для дончан правовых последствий весьма мутной истории с уходом фулбека из «Атлетико Паранаэнсе» в мае нынешнего года. А вот стоила ли вся эта игра свеч, мы увидим позднее, когда Педриньо проведет хотя бы полгода в рядах «горняков» – тогда и наступит время для первых выводов о фулбеке, который, к слову, стал лишь вторым бразильцем в истории «Шахтера», подписанным на правах свободного агента (первым был форвард Майкон Оливейра, судьба которого оказалась весьма трагической).