Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичку Шахтера Педриньо 21 год, а в его карьере уже две мутные истории
Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 18:15 | Обновлено 20 июля 2023, 18:30
1559
3

Новичку Шахтера Педриньо 21 год, а в его карьере уже две мутные истории

«Горняки» взяли очередного бразильца, но с весьма запутанным бекграундом…

20 июля 2023, 18:15 | Обновлено 20 июля 2023, 18:30
1559
3
Новичку Шахтера Педриньо 21 год, а в его карьере уже две мутные истории
ФК Шахтер. Педриньо

Накануне чемпион Украины «Шахтер» объявил о подписании 5-летнего контракта с бразильским левым фулбеком Педриньо, который, очевидно, будет призван заменить в стане «горняков» Богдана Михайличенко, вернувшегося из аренды обратно в «Андерлехт», и составить конкуренцию для Виктора Корниенко.

В «Шахтер» Педриньо перешел на правах свободного агента, так как еще в мае «Атлетико Паранаэнсе» принял решение в одностороннем порядке прекратить сотрудничество с этим защитником из-за подозрений в участии того в поединках с фиксированным результатом. Впрочем, последнее обстоятельство далеко не единственная непонятная история из непродолжительной профессиональной карьеры Педриньо.

Таких как минимум две, причем если одна связана с уходом фулбека из «Атлетико Паранаэнсе», то вторая, наоборот, – с его появлением в рядах этого клуба…

Приход в Атлетико Паранаэнсе

Педриньо является воспитанником академии «Витории» из Салвадора, заниматься в школе которой начал с 10-летнего возраста. Со временем защитник дорос до уровня первой команды, и даже назывался специалистами одним из ключевых талантов клуба в своем возрасте. За «Виторию» Педриньо играл в бразильской Серии В – втором по силе дивизионе тамошнего профессионального футбола.

Летом 2021 года на руководство «Витории» вышли их коллеги из «Атлетико Паранаэнсе», которые оказались заинтересованы в выкупе сразу двух игроков клуба из Салвадора – левого защитника Педриньо и опорного полузащитника Пабло Силеса. В итоге стороны определенное время торговались и вели довольно непростые переговоры, а их итогом стала договоренность о «связанном трансфере» на сумму в 10 миллионов бразильских реалов (эквивалент 1,86 миллиона евро).

Под «связанным трансфером» имелся в виду переход из «Витории» в «Атлетико Паранаэнсе» и Педриньо, и Пабло Силеса в срок до 30 августа 2021 года. При этом, клубы ориентировочно согласились, что трансфер фулбека оценивается в 8,5 миллионов бразильских реалов (эквивалент 1,58 миллиона евро), а опорника – в 1,5 миллиона реалов (0,28 миллиона евро). Кроме того, «Атлетико Паранаэнсе» гарантировал, что остаток сезона Педриньо доиграет за «Виторию» на правах аренды.

В итоге руководство «Витории» по какой-то причине поспешило с регистрацией документов. Клуб из Салвадора исключил Педриньо из своей заявки, подав соответствующее ходатайство в Бразильскую конфедерацию футбола, а заявить фулбека обратно собирался после того, как тот уже станет игроком «Атлетико Паранаэнсе», и вернется в статусе арендованного.

Но в последний момент все пошло не по плану. Забегая вперед, идея со «связанным трансфером» провалилась, а стороны начали обвинять в этом друг друга. В «Атлетико Паранаэнсе» сообщили, что «Витория» должна была обсудить сперва выкуп у уругвайского «Данубио» контракта Пабло Силеса, а уже затем перепродать хавбека в стан «красно-черных». Но клуб из Салвадора этого не сделал, что и стало формальным поводом для «Атлетико Паранаэнсе» выйти из сделки.

Вскоре в «Атлетико Паранаэнсе» заявили, что произошло существенное изменение «полноты существовавшего ранее сценария договоренностей», и подчеркнули, что руководство «Витории», санкционировав расторжение контракта с Педриньо, «создало ситуацию сильной уязвимости и больших ожиданий».

Уже 9 сентября 2021 года «Атлетико Паранаэнсе» подписал полноценный пятилетний контракт с Педриньо, причем подчеркнув, что футболист находится в статусе свободного агента, а потому никакой речи о компенсации «Витории» быть не может. Также не произошло и никакой обратной аренды фулбека в клуб из Салвадора, и уже 10 октября 2021-го Педриньо дебютировал за «красно-черных» в бразильской Серии А.

Чуть позже, в ноябре 2021-го, из «Витории» обратно в «Данубио» вернулся Пабло Силес, контракт которого 1 января 2022 года «Атлетико Паранаэнсе» официально выкупил уже у уругвайцев за 500 тысяч евро. Таким образом, «красно-черные» все-таки заполучили обоих футболистов «Витории», но за существенно меньшие деньги, нежели планировали.

Интересно и то, что в «Витории» буквально накануне оговоренного изначально «связанного трансфера» Педриньо и Пабло Силеса в «Атлетико Паранаэнсе», произошла отставка президента. Прежний босс клуба из Салвадора Пауло Карнейро оказался отстранен от должности, и именно на него последователи сбросили всю вину за абсолютно провальную работу по трансферу Педриньо.

Что правда, ряд интересных подробностей по этому поводу всплыл еще и после того, как стало известно о досрочном расторжении контракта Педриньо с «Атлетико Паранаэнсе» в мае 2023-го…

Уход из Атлетико Паранаэнсе

Не менее детективной оказалась и история ухода Педриньо из «Атлетико Паранаэнсе». Наверное, после странного входящего трансфера просто нельзя было ожидать чего-то иного… Все произошло в мае, когда на счету Педриньо было уже 69 поединков за «красно-черных», 36 из которых – в рамках Серии А.

Поводом для досрочного завершения сотрудничества между Педриньо и «Атлетико Паранаэнсе» послужило расследование прокуратуры штата Гояс, получившее в бразильских СМИ название «Максимальное наказание». В рамках этого дела правоохранители установили, что некие преступные группы убеждали футболистов бразильских команд за вознаграждение в размере до 100 тысяч бразильских реалов (эквивалент 18,6 тысяч евро) осуществлять те или иные, заранее оговоренные действия, с целью получения дальнейшей прибыли организаторами на ставках через букмекеров. В частности, вовлеченный футболист должен был, например, «привезти» пенальти в свои ворота, или же получить желтую/красную карточку, чтобы ставка сыграла, и он получил за это оговоренное вознаграждение.

Махинаторы, привлекавшие к своим схемам футболистов, сперва давали тем лишь небольшую сумму для «затравки» (около 10 тысяч бразильских реалов, или 1,8 тысяч евро), а остаток гарантировали уже по факту свершившегося события.

Всего в список подозреваемых, который прорабатывала прокуратура Гояса, вошло около 20 футболистов, и ряд связанных лиц. Многие из них из-за подозрений потеряли контракты со своими клубами – в частности, «Атлетико Паранаэнсе» принял решение о расторжении трудовых соглашений с левым защитником Педриньо и центральным полузащитником Брайаном Гарсией.

«Сообщаем, что спортсмены Брайан Гарсия и Педриньо были уволены. Клуб больше не будет комментировать что-либо по этому поводу, в том числе через своих официальных лиц, так как понимает, что этим вопросом должны заниматься компетентные органы. Честность и этика являются важными ценностями для «Атлетико Паранаэнсе». Футбол – это не только спорт, но и культурное проявление нашего народа. И по этой причине мы понимаем, что обязанность каждого, особенно тех, кто занимается футболом и вращается вокруг него, – сохранять и защищать это наследие, жестко борясь с любым поведением, которое угрожает его достоинству и авторитету», - говорилось в официальном коммюнике, выпущенном по поводу расторжения контрактов с Педриньо и Брайаном Гарсией.

Интересно, что адвокаты Педриньо вскоре заявили, что их клиенту не предъявляли никаких обвинений и он не является фигурантом дела. По этой причине защитник может продолжать профессиональную карьеру без ограничений.

В СМИ фигурировала информация, что Педриньо якобы подозревали в умышленном получении желтой карточки в матче 27-го тура бразильской Серии А-2022 против «Куябы» (2:2), из-за чего футболист должен был пропустить следующий поединок команды с «Сантосом» по причине перебора «горчичников». Якобы за это защитнику обещали 80 тысяч реалов (эквивалент 14,9 тысяч евро), половину из которых выдали авансом.

Но сам Педриньо оказался категорически не согласен с обвинениями, выразив уверенность, что его карьера не будет омрачена эпизодом, к которому он не имеет никакого отношения.

«Я отыграл всю игру [против «Куябы»] и, если посмотреть на время, когда получил желтую карточку, то это было на четвертой компенсированной к матчу минуте. Глупо считать, что я специально хотел получить карточку, оттягивая все до последних секунд. Что я могу сказать, будучи молодым футболистом, так это то, что моя карьера не будет омрачена этим эпизодом, к которому я не имею никакого отношения», – заявил Педриньо.

Спортивный юрист Диего Тавареш, который занимался вопросом расторжения контракта с «Атлетико Паранаэнсе» со стороны футболиста, уже заявил, что «красно-черные» не имели юридических оснований досрочно прекращать действие трудового соглашения по уважительной причине, пока та не была установлена судебным решением. Так как Педриньо не стал фигурантом судебного разбирательства, то расторгнуть контракт «красно-черные» могли только с выплатой компенсации футболисту.

«Следствие еще только начинается, поэтому, по логике вещей, обвинительного приговора не было, а, следовательно, и окончательного решения нет. Клуб не может апеллировать к уважительным причинам для увольнения спортсменов. В этой ситуации руководство обязано выплатить всю заработную плату до окончания контракта или заключить с игроком соглашение о выплате части этой суммы», – заявил Тавареш.

По неофициальным данным из бразильских СМИ, «Атлетико Паранаэнсе» действительно пришлось выплатить Педриньо определенную компенсацию, сумма которой держится в тайне.

И здесь в дело опять вклинилась «Витория» Салвадор. Нынешний президент этого клуба Фабио Мота заявил, что «Атлетико Паранаэнсе» не мог в одностороннем порядке расторгнуть контракт с Педриньо, так как ему не принадлежат все права на футболиста.

«Мы заявляем, что не санкционируем это. «Витория» не согласна с таким типом увольнения. «Виторию» нужно услышать, потому что у «Атлетико Паранаэнсе» нет 100% прав на игрока. Нашему клубу принадлежат 30%. Мы уже уведомили «Атлетико Паранаэнсе» об этом. Если они не согласны, то пусть вернут Педриньо обратно в «Виторию». Это собственность клуба. Никто не может быть признан виновным без соответствующего решения суда. «Витория» будет защищать свои активы в рамках законодательства. Мы разговариваем с «Атлетико Паранаэнсе» и агентами игрока… «Витория» открыта для возвращения Педриньо», – заявил Мота.

***

Очевидно, что при подписании 5-летнего контракта с Педриньо юристам «Шахтера» пришлось как следует поработать, чтобы гарантировать отсутствие для дончан правовых последствий весьма мутной истории с уходом фулбека из «Атлетико Паранаэнсе» в мае нынешнего года. А вот стоила ли вся эта игра свеч, мы увидим позднее, когда Педриньо проведет хотя бы полгода в рядах «горняков» – тогда и наступит время для первых выводов о фулбеке, который, к слову, стал лишь вторым бразильцем в истории «Шахтера», подписанным на правах свободного агента (первым был форвард Майкон Оливейра, судьба которого оказалась весьма трагической).

По теме:
Онана прошел медосмотр в МЮ. Интер сможет сфокусироваться на Трубине
Албанский легионер Ворсклы отсутствует на сборе в Польше
Диназ подписал 33-летнего нападающего с опытом игры в Лиге Европы
Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) Шахтер Донецк Атлетико Паранаэнсе трансферы УПЛ трансферы Витория Салвадор договорные матчи статьи эксклюзив скандал представление новичков
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хайдук хочет сохранить украинского голкипера
Футбол | 20 июля 2023, 17:28 0
Хайдук хочет сохранить украинского голкипера
Хайдук хочет сохранить украинского голкипера

Хорватский клуб пока не планирует расставаться с Давидом Фесюком

ВИДЕО. Яремчук забил 6 голов. Брюгге выиграл спарринг со счетом 22:0
Футбол | 19 июля 2023, 22:19 15
ВИДЕО. Яремчук забил 6 голов. Брюгге выиграл спарринг со счетом 22:0
ВИДЕО. Яремчук забил 6 голов. Брюгге выиграл спарринг со счетом 22:0

Под серьезную раздачу попала аматорская команда «Гейст»

Источник: Днепр-1 отстранил Александра Назаренко от первой команды
Футбол | 20.07.2023, 13:20
Источник: Днепр-1 отстранил Александра Назаренко от первой команды
Источник: Днепр-1 отстранил Александра Назаренко от первой команды
Срна прибыл в Милан на переговоры с Интером по Трубину
Футбол | 20.07.2023, 11:59
Срна прибыл в Милан на переговоры с Интером по Трубину
Срна прибыл в Милан на переговоры с Интером по Трубину
Не подошел Луческу. Форвард Динамо будет искать новую команду
Футбол | 20.07.2023, 11:40
Не подошел Луческу. Форвард Динамо будет искать новую команду
Не подошел Луческу. Форвард Динамо будет искать новую команду
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fitnes_sports066
Крутой тип, с руководством Шахтаря на одной волне будет
Ответить
+4
FunnyCat_____
норм персонаж, по ходу сезона подскажет игрокам Миная, МХ 1925 или Ингульца как лучше и больше заработать !!!
Ответить
+4
Gargantua
пишут "была доказана невиновность" хотя по смыслу скорее "не была доказана вина". Это разные вещи. И реакция клуба говорит о том, что скорее вторая формулировка верна.
Бывают ситуации, когда все понимают что случилось, а прямых доказательств  нет. Участник договорняка упоминал его как причастного. Понятно, что этого мало для доказательства вины. Но зачем бы он упоминал невиновного человека, специально очернить его хотел или что?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нервный спарринг. Динамо с минимальным счетом обыграло Аль-Хиляль
Нервный спарринг. Динамо с минимальным счетом обыграло Аль-Хиляль
19.07.2023, 20:55 9
Футбол
Матчи на УПЛ-ТВ будут транслироваться бесплатно. Стали известны детали
Матчи на УПЛ-ТВ будут транслироваться бесплатно. Стали известны детали
19.07.2023, 17:50 48
Футбол
Лига чемпионов Q1. Сухой матч Коваля, Шериф и Ракув вышли во 2-й раунд
Лига чемпионов Q1. Сухой матч Коваля, Шериф и Ракув вышли во 2-й раунд
18.07.2023, 23:59 2
Футбол
Бунт в сборной по волейболу: Крастиньш отчислил Щиткова
Бунт в сборной по волейболу: Крастиньш отчислил Щиткова
18.07.2023, 16:38 25
Волейбол
ВИДЕО. Шуай в слезах снялась с матча после наглого поступка соперницы
ВИДЕО. Шуай в слезах снялась с матча после наглого поступка соперницы
19.07.2023, 13:45 30
Теннис
«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии
«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии
19.07.2023, 21:47 8
Теннис
Экс-чемпион мира: «Для Усика бой с Дюбуа станет самым тяжелым в хэвивейте»
Экс-чемпион мира: «Для Усика бой с Дюбуа станет самым тяжелым в хэвивейте»
19.07.2023, 09:21
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
19.07.2023, 17:47 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем