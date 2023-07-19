ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с Педриньо

21-летний левый защитник Педриньо Азеведо стал игроком «Шахтера», сообщает официальный сайт клуба. Игрок подписал контракт до 30 июня 2028 года.

Педриньо Азеведо воспитанник бразильской «Витории». В сентябре 2021 года перешел в «Атлетико Паранаэнсе», в составе которого за 2 неполных года провел 69 поединков (сделал 2 ассиста).

В сезоне-2023 Педринью был футболистом основного состава «Атлетико Паранаэнсе», приняв участие в 22 матчах команды во всех турнирах (3 игры в Кубке Либертадорес, 4 – в чемпионате Бразилии, 2 – в Кубке Бразилии, 13 – в чемпионате Паранаэнсе). Чемпион лиги Паранаэнсе – 2023.

Отметим, что на контракте в «Шахтере» в настоящий момент уже есть один Педриньо – 25-летний вингер, который на правах аренды играет за «Атлетико Минейро».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» в ближайшее время подпишет 18-летнего бразильца Невертона из «Сан-Паулу».