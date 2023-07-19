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Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 18:05 | Обновлено 19 июля 2023, 18:22
892
3

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с Педриньо

Бразильский защитник присоединился к «горнякам» на сборе в Роттердаме

19 июля 2023, 18:05 | Обновлено 19 июля 2023, 18:22
892
3
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с Педриньо
ФК Шахтер. Педриньо

21-летний левый защитник Педриньо Азеведо стал игроком «Шахтера», сообщает официальный сайт клуба. Игрок подписал контракт до 30 июня 2028 года.

Педриньо Азеведо воспитанник бразильской «Витории». В сентябре 2021 года перешел в «Атлетико Паранаэнсе», в составе которого за 2 неполных года провел 69 поединков (сделал 2 ассиста).

В сезоне-2023 Педринью был футболистом основного состава «Атлетико Паранаэнсе», приняв участие в 22 матчах команды во всех турнирах (3 игры в Кубке Либертадорес, 4 – в чемпионате Бразилии, 2 – в Кубке Бразилии, 13 – в чемпионате Паранаэнсе). Чемпион лиги Паранаэнсе – 2023.

Отметим, что на контракте в «Шахтере» в настоящий момент уже есть один Педриньо – 25-летний вингер, который на правах аренды играет за «Атлетико Минейро».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» в ближайшее время подпишет 18-летнего бразильца Невертона из «Сан-Паулу».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Serhii P.
Їм одного Педріньї було мало?
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+2
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Вася Пупкин
Лівий захисник - це дуже добре з урахуванням того, що Корнієнко ще не в формі, а Михайліченко не викупили(хоча він на це точно заслуговує)
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0
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