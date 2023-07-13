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Украина. Премьер лига
13 июля 2023, 16:11 |
3526
5

Шахтер согласовал трансфер Невертона

В ближайшее время «горняки» подпишут молодого таланта академии «Сан-Паулу»

13 июля 2023, 16:11 |
3526
5
Шахтер согласовал трансфер Невертона
ФК Сан-Паулу. Невертон

18-летний вингер «Сан-Паулу» Невертон Мартинс да Силва в ближайшее время станет футболистом «Шахтера».

Бразильский и украинский клуб уже заключили соглашение относительно трансфера, условия которого не разглашаются.

Невертон уже направляется в Европу, чтобы пройти медицинский осмотр и подписать с «Шахтером» пятилетний контракт.

За счет продажи Невертона в «Сан-Паулу» рассчитывают заработать деньги, которые позволят удержать в клубе некоторых других футболистов.

Невертон в прошлом году выступал за «Сан-Паулу» U-17 и отличился 18 забитыми мячами в 28 поединках. На профессиональном (взрослом) уровне вингер не провел ни одного матча.

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Шахтер Донецк Невертон Сан-Паулу трансферы УПЛ трансферы
Источник Globoesporte
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Алексей
Опять бразильцы 
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+1
Summertime
Хай мову вчить.)
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0
Alexander Киев
Супер!  
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0
pricolist
Непоганий улов, судячи зі статистики в юнацькому футболі. Цікаво, скільки Шахтар заплатив за цей талант
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0
New Zealander
Норм этот Невертон. Судя по нарезке через пару лет за хорошие деньги перейдет в Евертон
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-2
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