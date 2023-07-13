Шахтер согласовал трансфер Невертона

18-летний вингер «Сан-Паулу» Невертон Мартинс да Силва в ближайшее время станет футболистом «Шахтера».

Бразильский и украинский клуб уже заключили соглашение относительно трансфера, условия которого не разглашаются.

Невертон уже направляется в Европу, чтобы пройти медицинский осмотр и подписать с «Шахтером» пятилетний контракт.

За счет продажи Невертона в «Сан-Паулу» рассчитывают заработать деньги, которые позволят удержать в клубе некоторых других футболистов.

Невертон в прошлом году выступал за «Сан-Паулу» U-17 и отличился 18 забитыми мячами в 28 поединках. На профессиональном (взрослом) уровне вингер не провел ни одного матча.