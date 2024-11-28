Марино ПУШИЧ: «Очень глупая красная карточка. Злость – это мягко сказано»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал эпизод с удалением левого фулбека «горняков» Педро Энрике во вчерашнем матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против ПСВ (2:3).

«С моей точки зрения, это очень глупая красная карточка. Я могу вам сказать, что чувство злости в этой ситуации – это мягко сказано, потому что в такой момент нужно знать, что ты делаешь. Я думаю, мы контролировали ход матча. Мы просто проводили очень хороший матч, и мне бы хотелось его увидеть, если бы он закончился в формате одиннадцать против одиннадцати. Но красные карточки – это тоже часть футбола», – заявил Пушич.

Отметим, что бразилец Педро Энрике, из-за фола которого «горняки» остаток поединка проводили в меньшинстве, в текущем сезоне Лиги чемпионов пользуется безграничным доверием у Пушича. Именно этот фулбек выходил на все пять матчей турнира, вчистую выиграв конкуренцию у грузина Иракли Азарови.