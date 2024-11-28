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  4. Марино ПУШИЧ: «Очень глупая красная карточка. Злость – это мягко сказано»
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 12:35 |
869
4

Марино ПУШИЧ: «Очень глупая красная карточка. Злость – это мягко сказано»

Боснийский тренер остался крайне недоволен действиями бразильца Педро Энрике

28 ноября 2024, 12:35 |
869
4
Марино ПУШИЧ: «Очень глупая красная карточка. Злость – это мягко сказано»
shakhtar.com. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал эпизод с удалением левого фулбека «горняков» Педро Энрике во вчерашнем матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против ПСВ (2:3).

«С моей точки зрения, это очень глупая красная карточка. Я могу вам сказать, что чувство злости в этой ситуации – это мягко сказано, потому что в такой момент нужно знать, что ты делаешь. Я думаю, мы контролировали ход матча. Мы просто проводили очень хороший матч, и мне бы хотелось его увидеть, если бы он закончился в формате одиннадцать против одиннадцати. Но красные карточки – это тоже часть футбола», – заявил Пушич.

Отметим, что бразилец Педро Энрике, из-за фола которого «горняки» остаток поединка проводили в меньшинстве, в текущем сезоне Лиги чемпионов пользуется безграничным доверием у Пушича. Именно этот фулбек выходил на все пять матчей турнира, вчистую выиграв конкуренцию у грузина Иракли Азарови.

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Марино Пушич Шахтер Донецк ПСВ ПСВ - Шахтер Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) удаление (красная карточка) Лига чемпионов
Алексей Сливченко Источник: FCUpdate.nl
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Комментарии 4
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Saar
Педро, Педро, Педро.. Сан-Тропе....
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LexХХХ
Та там ще рефері-підр. Гравець теж мудак, але там, скоріше за все, можна було б дати жовту.
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