Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу

«Шахтер» в прошлом туре одержал первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, одолев швейцарский «Янг Бойз»? и мог развить успех, если бы одолел ПСВ, тем более что нидерландцы являются прямыми конкурентами донецкой команды, поскольку имели на один балл больше.

И игра началась прекрасным образом для «Шахтера». После стартового осмотра «горняки» уже на восьмой минуте провели голевую атаку. После стенки Конопля прострелил с правого фланга, Сикан в падении достал мяч, подрезав его в дальний угол, а вратарь достал, но не так, чтобы отразить.

Хозяева бросились отыгрываться, но ничего конкретного сделать не могли. А контратаки «Шахтера» чуть не принесли успех, когда Крыськив бил из опорной зоны перед чужими воротами. М'яч совсем немного разминулся с правой штангой.

Опять же, ПСВ явно не собирался проигрывать дома. Опцией в атаке были навесы и прострелы на Люка де Йонга, но то удар форварда оказывался несильным, то Ризнык выручал команду.

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А дальше подопечные Пушича шокировали ПСВ во второй раз. Конопля запрессинговал оппонента на чужой половине, отдал в штрафную Зубкову, а тот уверенно разобрался, обводным ударом положив мяч в тот же левый угол ворот. 2:0 – два ассиста Конопли за первый тайм.

Мог еще оформить ассист и Зубков, причем имел две попытки в одной атаке, оба на Матвиенко. Сначала после прямой подачи капитан «Шахтера» подрезал мяч, но защитники заблокировали, а после повторного розыгрыша углового подача Зубкова нашла голову Матвиенко на линии вратарской и Николай простил ПСВ, пробив над перекладиной.

На перерыв команды ушли при счете 2:0. Качество игры «Шахтера» было достаточно приличным.

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Второй тайм начался в уверенном стиле. Была даже возможность оказаться в большинстве, но ВАР решил, что не тянуло нарушение игрока хозяев на столь жесткие санкции. Атаки нидерландцев казались уже какими-то обреченными, выигрывать борьбу им не удавалось. А вот подборы выигрывать лучше удавалось украинской команде, но Педро Энрике с лета совсем чуть-чуть не хватило, чтобы сделать счет 3:0, а Конопля на минутку позже на добивании не сумел точно пробить. Ризнык тем временем продолжал выручать, уверенно играя на выходах и нейтрализуя удары де Йонга.

Помните, что в начале тайма «Шахтер» мог оказаться в большинстве? В середине тайма оказался в меньшинстве. Педро Энрике возле своей штрафной отпустил мяч и прямой ногой ударил в голеностоп сопернику. Арбитр там повел себя довольно странно, дал играть ПСВ, но прервал атаку во время опасного навеса слева, показав отложенную красную.

Как оказалось, этот момент стал переломным в матче. «Шахтер» решил играть на удержание, Ризнык крутился, как белка в колесе (14 сейвов за игру – рекорд ЛЧ), но.... На 87 минуте счет был еще 0:2, а в итоге стал 3:2. Сначала Тилльман со штрафного неожиданно пробил справа низом в ближний угол – и стенка не выручила, и Ризнык накрыл уже за линией. Буквально за несколько минут тот же Тилльман метров с 20 идеально выстрелил в левую девятку, а получить хотя бы ничью «Шахтеру» помешал Пепи, который с нескольких метров расстрелял пустой угол на последней добавленной минуте.

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В Эйндховене будет, без преувеличения, праздник, а по амбициям «Шахтера» был нанесен болезненный удар. Попытаются поправить ситуацию донецкие футболисты 10 декабря. Хотя сделать это будет очень сложно, поскольку в соперниках будет «Бавария».

Лига чемпионов. Основной раунд. 5-й тур.

ПСВ – «Шахтер» – 3:2

Голы: Тилльман (87, 90), Пепі (95) – Сикан (8), Зубков (37)

Предупреждения: Боскальи (59), Сайбари (85) – Крыськив (87)

Удаление: Педро Энрике (69, грубая игра)

ПСВ: Бенитес, Дамс (Пепи, 46), Боскальи (Лосано, 74), Фламинго, Карсдорп (Ледесма, 90), Сайбари, Мауро Жуниор, Тилльман, Ланг (Тил, 64), де Йонг, Бакайоко

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Судаков, Крыськив, Бондаренко, Кевин (Франьич, 71), Зубков (Степаненко, 66), Сикан (Эгиналду, 55)

Арбитр: Урс Шнидер (Швейцария)

Стадион Филипс (Эйндховен, Нидерланды)

ПСВ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА