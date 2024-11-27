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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
27.11.2024 22:00 – FT 3 : 2
Шахтер Донецк
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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 23:56 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:55
4802
251

Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу

Донецкая команда не сумела завоевать очки в Эйндховене

27 ноября 2024, 23:56 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:55
4802
251
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер» в прошлом туре одержал первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, одолев швейцарский «Янг Бойз»? и мог развить успех, если бы одолел ПСВ, тем более что нидерландцы являются прямыми конкурентами донецкой команды, поскольку имели на один балл больше.

И игра началась прекрасным образом для «Шахтера». После стартового осмотра «горняки» уже на восьмой минуте провели голевую атаку. После стенки Конопля прострелил с правого фланга, Сикан в падении достал мяч, подрезав его в дальний угол, а вратарь достал, но не так, чтобы отразить.

Хозяева бросились отыгрываться, но ничего конкретного сделать не могли. А контратаки «Шахтера» чуть не принесли успех, когда Крыськив бил из опорной зоны перед чужими воротами. М'яч совсем немного разминулся с правой штангой.

Опять же, ПСВ явно не собирался проигрывать дома. Опцией в атаке были навесы и прострелы на Люка де Йонга, но то удар форварда оказывался несильным, то Ризнык выручал команду.

Getty Images/Global Images Ukraine

А дальше подопечные Пушича шокировали ПСВ во второй раз. Конопля запрессинговал оппонента на чужой половине, отдал в штрафную Зубкову, а тот уверенно разобрался, обводным ударом положив мяч в тот же левый угол ворот. 2:0 – два ассиста Конопли за первый тайм.

Мог еще оформить ассист и Зубков, причем имел две попытки в одной атаке, оба на Матвиенко. Сначала после прямой подачи капитан «Шахтера» подрезал мяч, но защитники заблокировали, а после повторного розыгрыша углового подача Зубкова нашла голову Матвиенко на линии вратарской и Николай простил ПСВ, пробив над перекладиной.

На перерыв команды ушли при счете 2:0. Качество игры «Шахтера» было достаточно приличным.

Getty Images/Global Images Ukraine

Второй тайм начался в уверенном стиле. Была даже возможность оказаться в большинстве, но ВАР решил, что не тянуло нарушение игрока хозяев на столь жесткие санкции. Атаки нидерландцев казались уже какими-то обреченными, выигрывать борьбу им не удавалось. А вот подборы выигрывать лучше удавалось украинской команде, но Педро Энрике с лета совсем чуть-чуть не хватило, чтобы сделать счет 3:0, а Конопля на минутку позже на добивании не сумел точно пробить. Ризнык тем временем продолжал выручать, уверенно играя на выходах и нейтрализуя удары де Йонга.

Помните, что в начале тайма «Шахтер» мог оказаться в большинстве? В середине тайма оказался в меньшинстве. Педро Энрике возле своей штрафной отпустил мяч и прямой ногой ударил в голеностоп сопернику. Арбитр там повел себя довольно странно, дал играть ПСВ, но прервал атаку во время опасного навеса слева, показав отложенную красную.

Как оказалось, этот момент стал переломным в матче. «Шахтер» решил играть на удержание, Ризнык крутился, как белка в колесе (14 сейвов за игру – рекорд ЛЧ), но.... На 87 минуте счет был еще 0:2, а в итоге стал 3:2. Сначала Тилльман со штрафного неожиданно пробил справа низом в ближний угол – и стенка не выручила, и Ризнык накрыл уже за линией. Буквально за несколько минут тот же Тилльман метров с 20 идеально выстрелил в левую девятку, а получить хотя бы ничью «Шахтеру» помешал Пепи, который с нескольких метров расстрелял пустой угол на последней добавленной минуте.

Getty Images/Global Images Ukraine

В Эйндховене будет, без преувеличения, праздник, а по амбициям «Шахтера» был нанесен болезненный удар. Попытаются поправить ситуацию донецкие футболисты 10 декабря. Хотя сделать это будет очень сложно, поскольку в соперниках будет «Бавария».

Лига чемпионов. Основной раунд. 5-й тур.

ПСВ – «Шахтер» – 3:2

Голы: Тилльман (87, 90), Пепі (95) – Сикан (8), Зубков (37)

Предупреждения: Боскальи (59), Сайбари (85) – Крыськив (87)

Удаление: Педро Энрике (69, грубая игра)

ПСВ: Бенитес, Дамс (Пепи, 46), Боскальи (Лосано, 74), Фламинго, Карсдорп (Ледесма, 90), Сайбари, Мауро Жуниор, Тилльман, Ланг (Тил, 64), де Йонг, Бакайоко

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Судаков, Крыськив, Бондаренко, Кевин (Франьич, 71), Зубков (Степаненко, 66), Сикан (Эгиналду, 55)

Арбитр: Урс Шнидер (Швейцария)

Стадион Филипс (Эйндховен, Нидерланды)

ПСВ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Пепи (ПСВ Эйндховен).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тилльман (ПСВ Эйндховен).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тилльман (ПСВ Эйндховен).
69’
Педриньо (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 251
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Pavel_i_CO
В жбан днонєтскім прилетів бумеранг, після того як вони хіхікали, що Динамо, граючи з 17-ї хвилини в меншості, крупно програло угорцям.. А самі, за 8 хвилин три рази глотнули))) Донбасоси пишуть історію)))
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+18
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Airwolf77
Сегодня день ставок какой-то)) А по игре, если бы не Ризнык, то счет был бы как минимум двузначный в пользу ПСВ. И дело не в удалении. Как-то так.
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+16
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ALEJO K
Оце редактори sport.ua напевно в шоці. Писали оду кротам, які вони сильні, круті, геніальний тренер та задум на матч. Які перспективи в лізі чемпіонів у «найкращого клубу України» і… і за пару хвилин до кінця матчу Шахтар насрав велику кучу лайна собі в штани. Тепер треба все переписувати, цілу статю 😅
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+15
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Brent11
Очередной раз убедился,что Пушич Гавно,а бразилы шахты шлак
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+12
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ЗоряЛуганськ
Профессионалы , умеете , могёте 
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+12
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Fitness.sports
Кайф матч!
Времена Севильи живы. А ведь начинали дебют в ЛЧ  с Арсеналом Где то так 
Пора прощаться с ЛЧ.
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+11
Remark
Ну і по класиці: шахтарська Дир Очка Остосіті?
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+11
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DK1961
Отсосити ещё не чинит дырочку с пердя? А ну да, ждут атомана и квантума. Гулять, так гулять. Бояры то хватит?
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+10
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Андрій Заліщук
Пушич продовжує будувати найсильніший Шахтар в історії
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+9
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suforza1921
Як можна, навіть у меншості, пропустити три м'ячі за 8 хвилин, до того за 87 не пропустивши жодного? Таке враження в останні хвилини було, що це якась команда з Сан-Маріно чи Гібралтару. Хоча до того все йшло і зайшло б раніше, якби не Різник. 35 ударів по воротах гірників, з яких 18 - у площину. Це капут. Як і сциклива тактика від Пушича в останні півгодини. Пора б йому і на вихід ...
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+9
newo
Більше, більше Степаненків на полі.
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+9
easterly
Матч потрібно назвати:"В ротен дам через попенгаген"
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+9
Показать Скрыть 3 ответа
Remark
При 0:2 хотів написати: ПСВ здивував зі знаком "-", а Шахтар здивував зі знаком "+".
Але в підсумку все стало на свої місця.
Але так ОБІСРАТИСЯ в кінці матчу - такого я давно не бачив!
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+9
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pzs123456
Ну не гра це, не гра сподіватись на чудо та воротаря. Таких кембеків-на пальцях порахувати, і треба щоб Шахта "відзначилася". Просто сором. Може хоч зараз приберуть к єбеням Пушича.
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+9
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
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+9
contr
Судаков зимою в Реал чи Барселону ? 
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+8
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Harun Bakircioğlu
Офигенный матч! Сочувствую тем, кто прошел эту процедуру уринотерапии у экранов телевизоров. С досрочным вылетом!
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+8
Перець
Педро Педро сан трапе якось так
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+8
gravs
войдут в историю новой лч как самая тупая команда за 5 мин просрала матч
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+7
LEOLEO
Безхребетні соплежуї
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+7
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