ПСВ Эйндховен

В среду, 27 ноября, состоится поединок 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСВ и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Горняки» в предыдущих четырех матчах евротурнира набрали 4 очка. В прошлом туре основного раунда донецкая команда выиграла домашний поединок у швейцарского «Янг Бойз» со счетом 2:1. Перед противостоянием в Эйндховене «оранжево-черные» в матче УПЛ разбили «Ингулец» со счетом 6:0. ПСВ в основном раунде набрал пять очков (1 победа, 2 ничьи и 1 поражение). В прошлом туре «красно-белые» на своем поле разгромили «Жирону» – 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСВ – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.