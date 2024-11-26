Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСВ – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
27.11.2024 22:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 ноября 2024, 11:20 | Обновлено 26 ноября 2024, 11:21
123
1

ПСВ – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка основного раунда Лиги чемпионов

26 ноября 2024, 11:20 | Обновлено 26 ноября 2024, 11:21
123
1
ПСВ – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

В среду, 27 ноября, состоится поединок 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСВ и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Горняки» в предыдущих четырех матчах евротурнира набрали 4 очка. В прошлом туре основного раунда донецкая команда выиграла домашний поединок у швейцарского «Янг Бойз» со счетом 2:1. Перед противостоянием в Эйндховене «оранжево-черные» в матче УПЛ разбили «Ингулец» со счетом 6:0. ПСВ в основном раунде набрал пять очков (1 победа, 2 ничьи и 1 поражение). В прошлом туре «красно-белые» на своем поле разгромили «Жирону» – 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСВ – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ПСВ Эйндховен
27 ноября 2024 -
22:00
Шахтер Донецк
Ничья 5.20 Сделать ставку
По теме:
У ПСЖ самый слабый состав за несколько лет? Наставник Баварии дал ответ
«Они должны быть лучшими». Скрипник обратился к звездам Шахтера
Скандальный хавбек вернется в Шахтер после аренды в Казахстане – СМИ
Шахтер Донецк ПСВ ПСВ - Шахтер Лига чемпионов текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕВУШКА ДНЯ. Пилар Рубио – невероятная возлюбленная Серхио Рамоса
Футбол | 26 ноября 2024, 08:34 4
ДЕВУШКА ДНЯ. Пилар Рубио – невероятная возлюбленная Серхио Рамоса
ДЕВУШКА ДНЯ. Пилар Рубио – невероятная возлюбленная Серхио Рамоса

46-летняя жена Серхио Рамоса даёт фору многим молодым красавицам

Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Футбол | 25 ноября 2024, 22:23 40
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки

Шахтер после разгрома Ингульца продолжает идти на третьей позиции

Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Футбол | 26.11.2024, 08:25
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Слован Братислава – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 26.11.2024, 12:08
Слован Братислава – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Слован Братислава – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Футбол | 26.11.2024, 08:56
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
шо то значить прогрес!!! 
матч 27 числа, а текстову трансляцію матчу пишуть 26!
завтра, 27, всі будуть грати згідно текстовій трансляції від 26 числа.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в прайме: Усик или Майк Тайсон
Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в прайме: Усик или Майк Тайсон
25.11.2024, 00:15 4
Бокс
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
25.11.2024, 08:21 5
Бокс
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
25.11.2024, 07:48
Бокс
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
26.11.2024, 07:47 2
Бокс
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
24.11.2024, 17:43 1
Футбол
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
25.11.2024, 20:01 28
Футбол
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
25.11.2024, 11:55 21
Футбол
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
25.11.2024, 00:04 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем