Марино ПУШИЧ: «Ну, конечно, поначалу в нашей игре все шло хорошо»

27 ноября состоялся матч 5–го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Шахтер. Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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После завершения встречи наставник горняков Марино Пушич провел пресс–конференцию:

– Как получилось, что после красной карточки все пошло нехорошо?



– Да, сначала была прекрасная игра, но после красной карточки все пошло плохо – и это меня очень разозлило. Если у тебя на одного человека меньше, то это тяжело. Наш голкипер очень хорошо работал, показал великолепную игру, но потом, когда мы получили гол с невозможного угла, я сказал своей команде, что им следует использовать эмоции стадиона. Но это также помогло ПСВ. Мои игроки сделали все, что могли, бились до самого конца, но удаление – это то, что изменило игру.

– Что вы подумали в момент удаления?



– Ну, конечно, сначала в нашей игре все шло хорошо, но я знаю, что матч длится долго, и несмотря на то, что у нас осталось 10 футболистов на поле, все равно надо продолжать играть. Да, соперник постоянно давил, особенно с флангов – они известны этим, хорошей фланговой игрой. Это также та команда, которая строит свои атаки из глубины, и нам следовало найти баланс. Мы готовились к этому, тренировались и в конце смогли забить очень хорошие голы. Было много пространства в центре поля, и я считаю, что в середине матча мы тоже очень хорошо играли. И, подытоживая, скажу, что это была хорошая игра, но эта красная карточка... Если меня еще о ней спросят, то будет много эмоций. Конечно же, это тяжело.

– Каким был план на матч? Вы ожидали, что будет такая игра с ПСВ?



– Заранее мы, конечно, никогда точно не знаем, но с нашей командой люди еще не так хорошо знакомы: мы показали хорошую игру, и в прошлом сезоне мы демонстрировали, на что способны, но уже неуместно об этом говорить. Может, в нашей команде не очень известные игроки, но они себя показывают в игре очень хорошо, вы сами это видите. И я постоянно горжусь ими, потому что мои игроки очень-очень сильно стараются.

– Я вижу вашу эмоцию относительно этой красной карточки...



– Я сказал своим игрокам, что я горжусь ими, что они старались и сделали все, что могли. ПСВ – это, конечно, команда высокого уровня, и тяжело постоянно отбивать их атаки.

– Насколько досадное это поражение по шкале от 1 до 10?



– 110.

– Дмитрий Ризнык очень хорошо сыграл. Вы можете что–то сказать о его игре?



– Меня впечатлила игра всех футболистов, всех. И я всегда говорю своим игрокам: команда делает индивидуально лучшими игроков, а не наоборот. И они все были на очень высоком уровне.

Видеообзор матча ПСВ – Шахтер (3:2)