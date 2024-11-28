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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
27.11.2024 22:00 – FT 3 : 2
Шахтер Донецк
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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 02:56 |
544
4

Марино ПУШИЧ: «Ну, конечно, поначалу в нашей игре все шло хорошо»

Главный тренер Шахтера провел пресс-конференцию после поражение от ПСВ (2:3)

28 ноября 2024, 02:56 |
544
4
Марино ПУШИЧ: «Ну, конечно, поначалу в нашей игре все шло хорошо»
ФК Шахтер. Марино Пушич

27 ноября состоялся матч 5–го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Шахтер. Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник горняков Марино Пушич провел пресс–конференцию:

– Как получилось, что после красной карточки все пошло нехорошо?

– Да, сначала была прекрасная игра, но после красной карточки все пошло плохо – и это меня очень разозлило. Если у тебя на одного человека меньше, то это тяжело. Наш голкипер очень хорошо работал, показал великолепную игру, но потом, когда мы получили гол с невозможного угла, я сказал своей команде, что им следует использовать эмоции стадиона. Но это также помогло ПСВ. Мои игроки сделали все, что могли, бились до самого конца, но удаление – это то, что изменило игру.

– Что вы подумали в момент удаления?

– Ну, конечно, сначала в нашей игре все шло хорошо, но я знаю, что матч длится долго, и несмотря на то, что у нас осталось 10 футболистов на поле, все равно надо продолжать играть. Да, соперник постоянно давил, особенно с флангов – они известны этим, хорошей фланговой игрой. Это также та команда, которая строит свои атаки из глубины, и нам следовало найти баланс. Мы готовились к этому, тренировались и в конце смогли забить очень хорошие голы. Было много пространства в центре поля, и я считаю, что в середине матча мы тоже очень хорошо играли. И, подытоживая, скажу, что это была хорошая игра, но эта красная карточка... Если меня еще о ней спросят, то будет много эмоций. Конечно же, это тяжело.

– Каким был план на матч? Вы ожидали, что будет такая игра с ПСВ?

– Заранее мы, конечно, никогда точно не знаем, но с нашей командой люди еще не так хорошо знакомы: мы показали хорошую игру, и в прошлом сезоне мы демонстрировали, на что способны, но уже неуместно об этом говорить. Может, в нашей команде не очень известные игроки, но они себя показывают в игре очень хорошо, вы сами это видите. И я постоянно горжусь ими, потому что мои игроки очень-очень сильно стараются.

– Я вижу вашу эмоцию относительно этой красной карточки...

– Я сказал своим игрокам, что я горжусь ими, что они старались и сделали все, что могли. ПСВ – это, конечно, команда высокого уровня, и тяжело постоянно отбивать их атаки.

– Насколько досадное это поражение по шкале от 1 до 10?

– 110.

– Дмитрий Ризнык очень хорошо сыграл. Вы можете что–то сказать о его игре?

– Меня впечатлила игра всех футболистов, всех. И я всегда говорю своим игрокам: команда делает индивидуально лучшими игроков, а не наоборот. И они все были на очень высоком уровне.

Видеообзор матча ПСВ – Шахтер (3:2)

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Пепи (ПСВ Эйндховен).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тилльман (ПСВ Эйндховен).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тилльман (ПСВ Эйндховен).
69’
Педриньо (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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Марино Пушич пресс-конференция Шахтер Донецк ПСВ ПСВ - Шахтер Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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LexХХХ
Колись писав тут, що Різник зараз найкращий воротар в Україні, і що він повинен бути першим номером в збірній. Скільки мінусів мені наліпили, скільки коментів з тим, що в мене не все гаразд з головою. Так от.. якби не він, нідерландці накидали б голів 7-8. Скільки в нього сейвів було, штук 15? І він стабільно добре стоїть в рамці. Не розумію, чому його й досі ніхто не купив, тим паче, 25 років, ще молодий.
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0
Iigor6583
Буває, що вилуючать гравців з команд, але інші гідно  протистоять супернику, створюють моменти. Шахтар цього не показав після вилучеання. Заміни і тактика "автобус з тролейбусом" внесли  безлад в обороні  Шахтаря, що привело до плачевного результату.
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0
дыряво с пердя 🤣
Зачем ты мотор заглушил во втором тайме)) нужно играть как дыр очка, всегда с первых минут получать жёстко в дыр очку
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0
New Zealander
Шкода тренера та гравців адже втратили на останніх хвилин таку важливу для нашої країни перемогу. Як правильно зазначив на конференції тренер Ейндховена, що він вважає що їм не вдалося б перевернути гру якби не вилучення у Шахтаря. Не можна не погодитися з ним. Дуже шкода що втратили таку важливу перемогу, але така гра дає надію що далеко не все ще втрачено в цій ЛЧ і дає сподівання на краще. 
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0
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