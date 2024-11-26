ПСВ Эйндховен

27 ноября в Эйндховене на арене «Филипс» чемпион Украины сыграет пятый тур основного раунда Лиги чемпионов. Соперником «Шахтера» будет чемпион Нидерландов – ПСВ.

ПСВ

«Красно-белые» неудачно стартовали в обновленной Лиге чемпионов – с поражения от «Ювентуса» – 1:3. Однако далее дела у подопечных Петера Боша наладились.

ПСВ поочередно отбирал очки у «ПСЖ» и «Спортинга» – в обоих матчах зафиксирована ничья 1:1.

А перед поединком с чемпионом Украины чемпион Голландии в рамках ЛЧ разгромил «Жирону» – 4:0.

С пятью очками ПСВ в общей таблице основного раунда чемпионской Лиги занимает 24-е место.

А в национальном первенстве команда из Эйндховена является безоговорочным лидером. После 13-ти туров в активе команды Боша 12 побед и лишь одно поражение.

Правда, неудача постигла «красно-белых» в главном дерби страны – против «Аякса».

И если учесть, что амстердамцы, идущие пока на третьем месте, имеют игру в запасе и смогут ее выиграть, то их отставание в турнирной таблице от ПСВ будет всего-то четыре очка.

А если выиграет свой пропущенный поединок и «Утрехт», идущий на данном этапе на втором месте, то лидерство ПСВ не будет казаться таким однозначным: разница будет всего лишь два пункта.

Тем не менее, накануне матча пятого тура ЛЧ эйндховенцы от души покуражились в поединке против «Гронингена». Подопечные Боша отгрузили в чужие ворота пять безответных мячей. Особо постарался молодой Пепи, записавший на свой счет хет-трик.

Из-за кадровых проблем Петер Бош не сможет выставить на матч против «горняков» оптимальный состав. В клубном лазарете находятся Верман, Нагало, Схаутен, Лосано и де Йонг.

Шахтер

Чемпион Украины тоже неудачно стартовал в нынешнем розыгрыше чемпионской Лиги. Однако, в отличие от ПСВ, неудача «Шахтера» затянулась.

В дебютном поединке «горняки» на выезде сыграли в сухую ничью с «Болоньей». А в двух следующих матчах их ждало сплошное разочарование.

Сначала команда Марино Пушича разгромно уступила «Аталанте» – 0:3, а затем не нашла аргументов в игре против «Арсенала» – 0:1.

И лишь в поединке против «Янг Бойз» наша команда добыла и первую победу в нынешней ЛЧ, и забила первые мячи. Чемпион Украины одолел чемпиона Швейцарии минимально – 2:1, хотя по игре преимущество «оранжево-черных» было более ощутимым.

После четырех туров ЛЧ в активе «Шахтера» четыре очка и 28-е место в турнирной таблице.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Шахтер» занимает третье место, имея в своем активе 29 очков.

В последних пяти поединках внутреннего календаря «горняки» лишь единожды потеряли очки – в украинском дерби против «Динамо», где была зафиксирована ничья 1:1.

Перед визитом в Эйндховен, куда делегация чемпиона Украины прибыла поздно вечером 25-го ноября, «горняки» провели очередную встречу в рамках УПЛ. И, в унисон с ПСВ, тоже покуражились от души.

«Шахтер» отгрузил в ворота «Ингульца» шесть «сухих» мячей.

История противостояний

В официальных поединках соперники доселе не встречались.

А если говорить о статистике противостояний «Шахтера» с командами из Нидерландов, то ее сложно назвать оптимистичной: в восьми предыдущих встречах дончане одержали лишь две победы, одну ничью, а в пяти случаях им пришлось уступить.

В свою очередь, не может похвастаться удобностью жребия и ПСВ в случае матчей с украинскими коллективами. Таковых матчей доселе было 14. «Красно-белые» одержали лишь пять побед, три матча завершились вничью, а в остальных шести случаях победа была на нашей стороне.

Прогноз

Главный тренер «горняков» Марино Пушич отметил перед игрой, что хорошо знает сильные и слабые стороны ПСВ. В этом откровении боснийского хорвата вряд ли есть бравада, поскольку он до «Шахтера» работал ассистентом наставника «Фейеноорда».

Кроме того, в нынешнем тренерском штабе «Шахтера» работает ван дер Верден – бывший футболист и тренер ПСВ, который наверняка знает сильные и слабые стороны своей бывшей команды не хуже Пушича.

Поэтому можно не сомневаться, что «Шахтер» во всеоружии подойдет к поединку против сложного оппонента.

А вот сможет ли победить – в этом есть сомнения, ибо, несмотря на заверения Пушича в том, что эти две команды имеют схожий стиль игры, голландская команда на данный момент имеет меньше игровых проблем. И она с точки зрения уровня исполнителей котируется чуть выше «Шахтера».

К тому же, «красно-белые» будут играть в родных стенах, где им всегда гарантирована неистовая поддержка.

Предположим, что в предстоящем матче сильнее окажется чемпион Нидерландов, который в итоге забьет на один мяч больше чемпиона Украины.

Ориентировочные составы:

ПСВ: Бенитес, Фламинго, Боскальи, Дамс, Карсдорп, Перишич, Тиль, Сайбари, Мауро Жуниор, Бакайоко, Пепи

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Эгиналду, Сикан.