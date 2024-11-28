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  4. ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
27.11.2024 22:00 – FT 3 : 2
Шахтер Донецк
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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 00:17 | Обновлено 28 ноября 2024, 01:00
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ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов с участием украинской команды

28 ноября 2024, 00:17 | Обновлено 28 ноября 2024, 01:00
6239
1
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 27 ноября, прошел матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене. Победу одержали хозяева со счетом 3:2.

«Шахтер» выиграл первый тайм со счетом 2:0. Однако переломный момент в матче произошел на 69-й минуте, когда Педриньо получил красную карточку. Хозяева совершили невероятный камбэк и вырвали победу – 3:2.

Лига чемпионов. Этап Лиги. 27 ноября, 5-й тур.

ПСВ – Шахтер – 3:2

Голы: Тильман, 87, 90, Пепи, 90+5 – Сикан, 8, Зубков, 37.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! Сикан, 8 мин, 0:1.

ГОЛ! Зубков, 37 мин, 0:2.

ГОЛ! Тильман, 87 мин, 1:2.

ГОЛ! Тильман, 90 мин, 2:2.

ГОЛ! Пепи, 90+5 мин, 3:2.

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Пепи (ПСВ Эйндховен).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тилльман (ПСВ Эйндховен).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тилльман (ПСВ Эйндховен).
69’
Педриньо (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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vruthiy-112
Заголовок не правильний,  судді забрали нагло перемогу у Шахтаря і віддали її ПСВ.  :
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