ПСВ Эйндховен

ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов с участием украинской команды
В среду, 27 ноября, прошел матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».
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Матч прошел на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене. Победу одержали хозяева со счетом 3:2.
«Шахтер» выиграл первый тайм со счетом 2:0. Однако переломный момент в матче произошел на 69-й минуте, когда Педриньо получил красную карточку. Хозяева совершили невероятный камбэк и вырвали победу – 3:2.
Лига чемпионов. Этап Лиги. 27 ноября, 5-й тур.
ПСВ – Шахтер – 3:2
Голы: Тильман, 87, 90, Пепи, 90+5 – Сикан, 8, Зубков, 37.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! Сикан, 8 мин, 0:1.
ГОЛ! Зубков, 37 мин, 0:2.
ГОЛ! Тильман, 87 мин, 1:2.
ГОЛ! Тильман, 90 мин, 2:2.
ГОЛ! Пепи, 90+5 мин, 3:2.
События матча
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