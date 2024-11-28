ПСВ Эйндховен

В среду, 27 ноября, прошел матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».

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Матч прошел на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене. Победу одержали хозяева со счетом 3:2.

«Шахтер» выиграл первый тайм со счетом 2:0. Однако переломный момент в матче произошел на 69-й минуте, когда Педриньо получил красную карточку. Хозяева совершили невероятный камбэк и вырвали победу – 3:2.

Лига чемпионов. Этап Лиги. 27 ноября, 5-й тур.

ПСВ – Шахтер – 3:2

Голы: Тильман, 87, 90, Пепи, 90+5 – Сикан, 8, Зубков, 37.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! Сикан, 8 мин, 0:1.

ГОЛ! Зубков, 37 мин, 0:2.

ГОЛ! Тильман, 87 мин, 1:2.

ГОЛ! Тильман, 90 мин, 2:2.

ГОЛ! Пепи, 90+5 мин, 3:2.