Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Ризнык. В УЕФА назвали лучшего игрок матча Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 02:09 | Обновлено 28 ноября 2024, 02:14
218
1

Не Ризнык. В УЕФА назвали лучшего игрок матча Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер

Малик Тилльман оформил дубль в ворота горняков в поединке 5-го тура еврокубка (3:2)

28 ноября 2024, 02:09 | Обновлено 28 ноября 2024, 02:14
218
1
Не Ризнык. В УЕФА назвали лучшего игрок матча Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Малик Тилльман

27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Шахтер. Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Малика Тилльмана лучшим игроком матча.

Малик оформил дубль в ворота украинского коллектива, забив на 87-й и 90-й минутах. Он и начал камбек нидерландского коллектива.

На звание лучшего игрока матча вполне мог претендовать и Дмитрий Ризнык, который совершил 15 сэйвов, тем самым установил рекорд еврокубка по этому показателю.

По теме:
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины простила измену
Вошел в историю ЛЧ. Голкипер Шахтера установил рекорд по количеству сейвов
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Ливерпуль был просто лучше нас»
Дмитрий Ризнык лучший игрок ПСВ Шахтер Донецк ПСВ - Шахтер Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
Футбол | 27 ноября 2024, 13:41 55
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК

Ранее Роман Кадемин заявил, что воевать за коррупционеров не собирается

ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
Футбол | 27 ноября 2024, 05:15 1
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила

Невеста Криштиану Роналду делится новогодним настроением

Ливерпуль – Реал – 2:0. Мбаппе и Салах смазали с точки. Видео голов и обзор
Футбол | 28.11.2024, 01:19
Ливерпуль – Реал – 2:0. Мбаппе и Салах смазали с точки. Видео голов и обзор
Ливерпуль – Реал – 2:0. Мбаппе и Салах смазали с точки. Видео голов и обзор
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Бокс | 27.11.2024, 07:37
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Футбол | 27.11.2024, 23:56
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Міг, але перший дурний гол все змазав.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
27.11.2024, 06:23 2
Футбол
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 27
Футбол
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
27.11.2024, 08:24 4
Бокс
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
26.11.2024, 07:22 7
Футбол
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
26.11.2024, 10:24 28
Футбол
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем