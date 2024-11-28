Не Ризнык. В УЕФА назвали лучшего игрок матча Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер
Малик Тилльман оформил дубль в ворота горняков в поединке 5-го тура еврокубка (3:2)
27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Шахтер. Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
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После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Малика Тилльмана лучшим игроком матча.
Малик оформил дубль в ворота украинского коллектива, забив на 87-й и 90-й минутах. Он и начал камбек нидерландского коллектива.
На звание лучшего игрока матча вполне мог претендовать и Дмитрий Ризнык, который совершил 15 сэйвов, тем самым установил рекорд еврокубка по этому показателю.
Malik Tillman. Player of the Match for the second time in a row. 𝐁𝐀𝐋𝐋𝐄𝐑 🔥#PSVSHA #UCL pic.twitter.com/hstuP9qJH8— PSV (@PSV) November 27, 2024
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