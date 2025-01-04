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Рома
05.01.2025 21:45 - : -
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Италия
04 января 2025, 23:19 |
11
0

Рома – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 января поединок 19-го тура итальянской Серии А

04 января 2025, 23:19 |
11
0
Рома – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 5 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Лацио».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Лацио
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Трансляция матча В эфире

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ СЕРІЇ А

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Рома - Лацио Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Лацио смотреть онлайн Артем Довбик
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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