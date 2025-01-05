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  4. Экс-первая ракетка взяла сет в финале Окленда, но в слезах снялась с матча
WTA
05 января 2025, 09:23 |
464
0

Экс-первая ракетка взяла сет в финале Окленда, но в слезах снялась с матча

Наоми Осака не сумела продолжить поединок против Таусон, Клара выиграла трофей

05 января 2025, 09:23 |
464
0
Экс-первая ракетка взяла сет в финале Окленда, но в слезах снялась с матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира и четырехкратная победительница турниров Grand Slam Наоми Осака (Япония, WTA 57) не сумела завоевать трофей на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В решающем матче титулованная японка, которая проводила первый финал после рождения дочки, выиграла первый сет у Клары Таусон (Дания, WTA 50), но затем отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

WTA 250 Окленд. Хард. Финал

Клара Таусон (Дания) [5] – Наоми Осака (Япония) [7] – 4:6, RET., Осака

После первой партии Наоми позвала врача на корт. Во время медицинского перерыва японка плакала. Пока неизвестно, какое повреждение у Наоми.

Таусон и Осака впервые провели очное противостояние. После отказа соперница Клара коротко прокомментировала победу: «Я рада, что победила, но не совсем».

Таусон выиграла седьмой трофей в карьере. На следующей неделе она выступит на соревнованиях идентичной категории в Хобарте, где в 1-м раунде встретится с украинкой Ангелиной Калининой (WTA 55).

Фотогалерея матча Клара Таусон – Наоми Осака и церемония награждения

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фото фотогалерея награждение Клара Таусон Наоми Осака травма WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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