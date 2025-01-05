Экс-первая ракетка взяла сет в финале Окленда, но в слезах снялась с матча
Наоми Осака не сумела продолжить поединок против Таусон, Клара выиграла трофей
Бывшая первая ракетка мира и четырехкратная победительница турниров Grand Slam Наоми Осака (Япония, WTA 57) не сумела завоевать трофей на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В решающем матче титулованная японка, которая проводила первый финал после рождения дочки, выиграла первый сет у Клары Таусон (Дания, WTA 50), но затем отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.
WTA 250 Окленд. Хард. Финал
Клара Таусон (Дания) [5] – Наоми Осака (Япония) [7] – 4:6, RET., Осака
После первой партии Наоми позвала врача на корт. Во время медицинского перерыва японка плакала. Пока неизвестно, какое повреждение у Наоми.
Таусон и Осака впервые провели очное противостояние. После отказа соперница Клара коротко прокомментировала победу: «Я рада, что победила, но не совсем».
Таусон выиграла седьмой трофей в карьере. На следующей неделе она выступит на соревнованиях идентичной категории в Хобарте, где в 1-м раунде встретится с украинкой Ангелиной Калининой (WTA 55).
Фотогалерея матча Клара Таусон – Наоми Осака и церемония награждения
Due to injury, Osaka has retired from the match. Clara Tauson is the champion with a final score of 4-6.— wta (@WTA) January 5, 2025
We wish you a speedy recovery, Naomi 💜#ASBClassic25 pic.twitter.com/jIyhBDfkFA
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