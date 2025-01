Экс-первая ракетка взяла сет в финале Окленда, но в слезах снялась с матча

Бывшая первая ракетка мира и четырехкратная победительница турниров Grand Slam Наоми Осака (Япония, WTA 57) не сумела завоевать трофей на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В решающем матче титулованная японка, которая проводила первый финал после рождения дочки, выиграла первый сет у Клары Таусон (Дания, WTA 50), но затем отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

WTA 250 Окленд. Хард. Финал

Клара Таусон (Дания) [5] – Наоми Осака (Япония) [7] – 4:6, RET., Осака

После первой партии Наоми позвала врача на корт. Во время медицинского перерыва японка плакала. Пока неизвестно, какое повреждение у Наоми.

Таусон и Осака впервые провели очное противостояние. После отказа соперница Клара коротко прокомментировала победу: «Я рада, что победила, но не совсем».

Таусон выиграла седьмой трофей в карьере. На следующей неделе она выступит на соревнованиях идентичной категории в Хобарте, где в 1-м раунде встретится с украинкой Ангелиной Калининой (WTA 55).

Фотогалерея матча Клара Таусон – Наоми Осака и церемония награждения

Due to injury, Osaka has retired from the match. Clara Tauson is the champion with a final score of 4-6.



We wish you a speedy recovery, Naomi 💜#ASBClassic25 pic.twitter.com/jIyhBDfkFA