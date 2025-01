Нашел новую работу. Обладатель золотого мяча будет работать в Аль-Шабаб

Экс-игрок футболист и обладатель Золотого мяча-2003 Павел Недвед в ближайшее время станет спортивным директором клуба «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда.

Последним местом работы Павела стал туринский «Ювентус», в котором Недвед исполнял обязанности вице-президента. Покинул пост бывший игрок по собственному желанию, проработав с 2016 по 2022 год.

До этого, с 2010 года, Недвед входил в совет директоров старой сеньоры.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» занимает шестую позицию.

🚨🇸🇦 Pavel Nedved, set to become new director of Al Shabab in Saudi Pro League. pic.twitter.com/CMHkFGGu1V