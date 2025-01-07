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Саудовская Аравия
07 января 2025, 01:38 | Обновлено 07 января 2025, 01:54
43
0

Нашел новую работу. Обладатель золотого мяча будет работать в Аль-Шабаб

Павел Недвед возвращается в большой футбол

07 января 2025, 01:38 | Обновлено 07 января 2025, 01:54
43
0
Нашел новую работу. Обладатель золотого мяча будет работать в Аль-Шабаб
Getty Images/Global Images Ukraine. Павел Недвед

Экс-игрок футболист и обладатель Золотого мяча-2003 Павел Недвед в ближайшее время станет спортивным директором клуба «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда.

Последним местом работы Павела стал туринский «Ювентус», в котором Недвед исполнял обязанности вице-президента. Покинул пост бывший игрок по собственному желанию, проработав с 2016 по 2022 год.

До этого, с 2010 года, Недвед входил в совет директоров старой сеньоры.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» занимает шестую позицию.

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Павел Недвед чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Шабаб
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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