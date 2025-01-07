Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой

Сегодняшняя информация о том, что 25-летний форвард мексиканской «Некаксы» Факундо Батиста, который на правах аренды с лета 2024-го выступает за уругвайский «Пеньяроль», переходит в «Полесье» получила дополнительное подтверждение.

Журналист Франко Абреу информирует, что Батиста переходит в стан житомирских «волков» с контрактом на три года и «очень высокой зарплатой». Также Абреу утверждает, что «Пеньяроль» получит часть компенсации за досрочное прекращение действия арендного договора.

Другой журналист Бруно Пинейро через паблик Gol al Ángulo подтверждает информацию о том, что трансфер Батисты в «Полесье» утвержден. Однако этот источник утверждает, что уругвайский нападающий подпишет 4-летнее трудовое соглашение с клубом УПЛ.

Факундо Батиста показал качественную и результативную игру в «Пеньяроле». В 23 официальных матчах форвард забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Потенциальный новобранец «Полесья» уже играл в Европе – за швейцарский «Кьяссо» (11 матчей, 2 гола) и португальскую «Академику Визеу» (8 матчей, 1 гол).

Ранее сообщалось, что в «Полесье» намерены зимой избавиться от Луифера Эрнандеса и подписать на его место другого центрфорварда.