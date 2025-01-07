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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 15:41 |
1359
2

Не Кривбасс, а Полесье. В Житомир сватают забивного уругвайского форварда

Факундо Батиста получил предложение от «волков»

07 января 2025, 15:41 |
1359
2
Не Кривбасс, а Полесье. В Житомир сватают забивного уругвайского форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Факундо Батиста

Житомирское «Полесье» интересуется 25-летним уругвайским центрфорвардом Факундо Батистой, который в настоящий момент на правах аренды играет на родине за «Пеньяроль», а его контракт принадлежит мексиканскому клубу «Некакса».

По данным журналиста Мартина Чаркеро, «Полесье» сделало Батисте предложение о 3-летнем контракте, которое показалось футболисту привлекательным и тот, похоже, готов перебраться в Украину.

Батиста отличился 7 голами и 3 ассистами в 14 поединках уругвайской Клаусуры-2024.

Оценочная стоимость форварда на Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро. При этом, у «Пеньяроля» есть опция на выкуп контракта игрока на период действия арендного соглашения с «Некаксой» – до 30 июня нынешнего года.

Накануне сообщалось, что подписать Факундо Батисту хочет «Кривбасс».

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Некакса Пеньяроль трансферы УПЛ Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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Макс Максов
Очікував звісно побачити Луїса Суареса...
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NadalKing
А це може бути дійсно топ трансфер на рівні з Макуана(доки він не №бнувся)
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