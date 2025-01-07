Не Кривбасс, а Полесье. В Житомир сватают забивного уругвайского форварда

Житомирское «Полесье» интересуется 25-летним уругвайским центрфорвардом Факундо Батистой, который в настоящий момент на правах аренды играет на родине за «Пеньяроль», а его контракт принадлежит мексиканскому клубу «Некакса».

По данным журналиста Мартина Чаркеро, «Полесье» сделало Батисте предложение о 3-летнем контракте, которое показалось футболисту привлекательным и тот, похоже, готов перебраться в Украину.

Батиста отличился 7 голами и 3 ассистами в 14 поединках уругвайской Клаусуры-2024.

Оценочная стоимость форварда на Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро. При этом, у «Пеньяроля» есть опция на выкуп контракта игрока на период действия арендного соглашения с «Некаксой» – до 30 июня нынешнего года.

Накануне сообщалось, что подписать Факундо Батисту хочет «Кривбасс».