Солидный бомбардир. Клуб УПЛ нацелился на латиноамериканского форварда
Факундо Батиста привлекает внимание «Кривбасса»
Криворожский «Кривбасс» интересуется аргентинским нападающим «Пеньяроля» Факундо Батистой, выступающим в аренде за мексиканскую «Некаксу».
По информации источника, украинский клуб сделал официально предложение по 28-летнему футболисту. Также за игроком следит «Годой-Крус».
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 1,8 млн евро. В текущем сезоне Факундо Батиста провел 23 матча на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что стали известны соперники «Кривбасса» на зимних сборах.
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