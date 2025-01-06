Солидный бомбардир. Клуб УПЛ нацелился на латиноамериканского форварда

Криворожский «Кривбасс» интересуется аргентинским нападающим «Пеньяроля» Факундо Батистой, выступающим в аренде за мексиканскую «Некаксу».

По информации источника, украинский клуб сделал официально предложение по 28-летнему футболисту. Также за игроком следит «Годой-Крус».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 1,8 млн евро. В текущем сезоне Факундо Батиста провел 23 матча на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что стали известны соперники «Кривбасса» на зимних сборах.