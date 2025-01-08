Во второй день зимнего подготовительного сбора «Динамо», который «бело-синие» этой зимой проводят на юге Турции, команду ожидала насыщенная программа.

Утреннее занятие началось с работы, которую футболисты любят меньше всего – тестирование физических кондиций, в частности выносливости.

В этом тесте игроки должны были бежать практически до предела возможностей, так что остальные занятия имели облегченный характер – разбившись на четверки, динамовцы посоревновались в теннисбол. И если в функциональном тестировании лучшие результаты показали как молодые, так и опытные игроки, то в теннисболе верх взял опыт.

Вечерняя тренировка была длительной и состояла преимущественно из игровых упражнений. Но сначала полевые игроки отработали удары головой, в то время как вратари получили возможность хорошо попрактиковаться, отбивая один удар за другим.

Завершился тренировочный день, как и накануне мини-турниром. В отличие от первого дня игровое соревнование проходило по другим правилам – со стандартными воротами и голкиперами. Но победу одержала та же команда, что и накануне – в зеленых манишках.

В среду в рабочем графике динамовцев также запланированы две тренировки. А первый контрольный матч в этом году запланирован на ближайшую пятницу, 10 января.

ФОТО. Тренировка Динамо. Функциональный тест, теннисбол и игровой турнир