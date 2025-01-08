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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 03:44 | Обновлено 08 января 2025, 06:58
85
0

ФОТО. Работа с мячом. Динамо начало тренировочный сбор в Турции

Столичная команда базируется в привычном отеле около Белека

08 января 2025, 03:44 | Обновлено 08 января 2025, 06:58
85
0
ФОТО. Работа с мячом. Динамо начало тренировочный сбор в Турции
ФК Динамо

В понедельник, 6 января, начался зимний тренировочный сбор киевского «Динамо», который в этом году команда проводит в Турции.

Локация зимнего тренировочного лагеря киевлян осталась той же, что и в прошлом году. Команда базируется и тренируется в том же отеле близ Белека. Однако в этом году собрание началось необычно рано. Это связано с выступлениями команды в еврокубках, которые с этого сезона проводятся в новом формате.

Уже в январе команда проведет два матча Лиги Европы против турецкого «Галатасарая» (21 января) и латвийского РФШ (30 января). Сборы в этом году будет продолжительным и продолжится после еврокубковых матчей – до начала второй части УПЛ.

Бело-синие запланировали проведение четырех контрольных матчей – с немецким «Магдебургом» (10 января), румынским ФКСБ (12 января), польским «Видзевом» (13 января) и болгарским «ЦСКА 1948» (16 января).

В воскресенье, 5 января, динамовцы провели весь день в пути, выехав с клубной базы в Вити-Литовской рано утром и добравшись до отеля поздно вечером. А в понедельник, 6 января, команда провела две тренировки на хорошо знакомому по прошлогодним сборам поле.

Утреннее занятие было насыщено беговой работой, между которой игроки выполняли непродолжительные упражнения с мячом. Перед тем, как приступить к работе, игроки устроили поздравительный коридор для именинников этих дней – Владислава Ваната и Виталия Буяльского.

Вечерняя тренировка была более насыщенной и разнообразной. После разминки полевые игроки работали отдельно от голкиперов, выполнявших специальные упражнения под руководством Михаила Михайлова.

Во время игрового упражнения на двух мини-полях с маленькими воротами полевые игроки были поделены на четыре команды и провели мини-турнир. Работа в режиме двух тренировок продолжится в ближайшие дни этого подготовительного сбора.

ФОТО. Работа с мячом. Динамо начало тренировочный сбор в Турции

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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