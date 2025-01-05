Динамо отправилось в Турцию. Плюс Слюбик: назван состав на сборы
Киевская команда уже прибыла на место назначения
В воскресенье, 5 января, киевское «Динамо» отправилось на проводимый в Турции зимний учебно-тренировочный сбор.
Команда уже прибыла к месту назначения и уже в понедельник, 6 января, проведет первую тренировку.
В первой части тренировочного сбора у «Динамо» запланированы четыре спарринга – против немецкого «Магдебурга» (10 января), румынского ФКСБ (12 января), польского «Видзева» (13 января), болгарского ЦСКА 1948 (16 января). Также по календарю у «бело-синих» – два официальных поединка заключительных туров Лиги Европы – на выезде против турецкого «Галатасарая» (21 января) и номинально домашний в Гамбурге против латвийской РФШ (30 января).
После того как будут сыграны официальные еврокубковые поединки, подопечные Александра Шовковского продолжат целенаправленную подготовку к возобновлению сезона в Украинской Премьер-лиге. Первый поединок на отечественной арене после зимней паузы Динамо проведет 22 февраля (базовая дата), когда дома будет принимать львовские Карпаты.
На просмотре в Динамо находится Богдан Слюбик из Руха. В составе «бело-синих» ко второй части сезона 2024/25 будут готовиться следующие футболисты.
Состав Динамо Киев на учебно-тренировочные сборы в Турции
Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Вячеслав Суркис, Денис Игнатенко.
Защитники: Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Денис Попов, Кристиан Биловар, Тарас Михавко, Александр Тымчик, Богдан Слюбик.
Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко, Максим Брагару, Роман Саленко, Даниил Ищенко.
Нападающие: Владислав Ванат, Эдуардо Герреро, Матвей Пономаренко, Владислав Герич.
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