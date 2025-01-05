Источник: на зимний сбор Динамо приедет легионер из Грузии

На зимнем учебно-тренировочном сборе в Турции к «Динамо» присоединится грузинский легионер.

Игрок из Грузии будет находиться на просмотре в составе киевского клуба, сообщает Динамомания.

Ранее стало известно, что к тренировочному лагерю «Динамо» также присоединился защитник «Руха» Богдан Слюбик.

Киевское «Динамо» лидирует после первой части УПЛ, набрав 43 очка.