Украина. Премьер лига05 января 2025, 19:51 | Обновлено 05 января 2025, 20:01
1396
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Источник: на зимний сбор Динамо приедет легионер из Грузии
Игрок из Грузии будет находиться на просмотре в составе киевского клуба
05 января 2025, 19:51 | Обновлено 05 января 2025, 20:01
1396
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На зимнем учебно-тренировочном сборе в Турции к «Динамо» присоединится грузинский легионер.
Игрок из Грузии будет находиться на просмотре в составе киевского клуба, сообщает Динамомания.
Ранее стало известно, что к тренировочному лагерю «Динамо» также присоединился защитник «Руха» Богдан Слюбик.
Киевское «Динамо» лидирует после первой части УПЛ, набрав 43 очка.
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