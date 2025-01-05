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  4. Источник: на зимний сбор Динамо приедет легионер из Грузии
Украина. Премьер лига
05 января 2025, 19:51 | Обновлено 05 января 2025, 20:01
1396
1

Источник: на зимний сбор Динамо приедет легионер из Грузии

Игрок из Грузии будет находиться на просмотре в составе киевского клуба

05 января 2025, 19:51 | Обновлено 05 января 2025, 20:01
1396
1
Источник: на зимний сбор Динамо приедет легионер из Грузии
ФК Динамо

На зимнем учебно-тренировочном сборе в Турции к «Динамо» присоединится грузинский легионер.

Игрок из Грузии будет находиться на просмотре в составе киевского клуба, сообщает Динамомания.

Ранее стало известно, что к тренировочному лагерю «Динамо» также присоединился защитник «Руха» Богдан Слюбик.

Киевское «Динамо» лидирует после первой части УПЛ, набрав 43 очка.

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Николай Степанов Источник: Динамомания
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osokor
Може досить з "Динамо" одного Каладзе? Гнида наплювала в душу...
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