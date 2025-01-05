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Украина. Премьер лига
05 января 2025, 18:49 | Обновлено 05 января 2025, 18:55
248
0

Караваев рассказал, какими зимними видами спорта занимался ранее

Защитник «Динамо» пробовал играть в хоккей и хотел стать на лыжи

05 января 2025, 18:49 | Обновлено 05 января 2025, 18:55
248
0
Караваев рассказал, какими зимними видами спорта занимался ранее
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал, какими зимними видами спорта занимался раньше.

– Пробовал какие-то экстремальные виды спорта?

– Нет, хотя очень хотел. В детстве я занимался хоккеем, у меня папа – хоккеист. Мне все это интересно. Хотел стать на лыжи, но понимаю, что для футболиста это очень рискованно. Так что я решил, что поскольку я раньше не становился на лыжи, то подожду еще 5-6 лет до завершения карьеры – и тогда уже буду этим заниматься.

- Были какие-то опасения во время медобследования?

– Нет, ведь это – рутинное дело для футболиста. Поймал себя на мысли, что если раньше все это надоело, то сейчас наоборот – ты хочешь каждые полгода проходить обследование, чтобы убедиться, что все хорошо и быть спокойным. Это нужно делать обязательно.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Караваев
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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