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Саудовская Аравия
07 января 2025, 23:09 | Обновлено 07 января 2025, 23:20
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0

Дубль Бензема. Аль-Иттихад по пенальти выбил звездный Аль-Хиляль из Кубка

7 января сыграны два четвертьфинальных матча Кубка Саудовской Аравии

07 января 2025, 23:09 | Обновлено 07 января 2025, 23:20
126
0
Дубль Бензема. Аль-Иттихад по пенальти выбил звездный Аль-Хиляль из Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Вечером 7 января сыграны четвертьфинальные матчи Кубка Саудовской Аравии.

Клуб Аль-Иттихад в серии пенальти выбил звездный Аль-Хиляль из турнира (2:2, пен. 3:1).

Знаменитый форвард Карим Бензема оформил дубль (причем сравнял счет в овертайме на 114-й минуте), а также реализовал послематчевый пенальти

В другом матче игрового дня Аль-Кадисия нанесла поражение клубу Аль-Таавун (3:0), один из голов забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Днем ранее в полуфиналы вышли команды Аль-Раед и Аль-Шабаб.

Кубок Саудовской Аравии

🔹 1/4 финала, 7 января

Аль-Хиляль – Аль-Иттихад – 2:2 (пен. 1:3)

Голы: Салим Аль-Давсари, 72, Маркос Леонардо, 101 – Карим Бензема, 63, 114

Аль-Таавун – Аль-Кадисия – 0:3

Голы: Обамеянг, 34, Пуэртас, 36, Киньонес, 49

🔹 1/4 финала, 6 января

Аль-Раед – Аль-Джабалайн – 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Аль-Амри, 61 – Аль-Мутаири, 90

Аль-Шабаб – Аль-Фейха – 2:1

Голы: Поденсе, 2, Хамдалла, 26 – Салех, 88

ВИДЕО. Дубль Карима Бензема за Аль-Иттихад в ворота Аль-Хиляль

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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