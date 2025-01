Дубль Бензема. Аль-Иттихад по пенальти выбил звездный Аль-Хиляль из Кубка

Вечером 7 января сыграны четвертьфинальные матчи Кубка Саудовской Аравии.

Клуб Аль-Иттихад в серии пенальти выбил звездный Аль-Хиляль из турнира (2:2, пен. 3:1).

Знаменитый форвард Карим Бензема оформил дубль (причем сравнял счет в овертайме на 114-й минуте), а также реализовал послематчевый пенальти

В другом матче игрового дня Аль-Кадисия нанесла поражение клубу Аль-Таавун (3:0), один из голов забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Днем ранее в полуфиналы вышли команды Аль-Раед и Аль-Шабаб.

Кубок Саудовской Аравии

🔹 1/4 финала, 7 января

Аль-Хиляль – Аль-Иттихад – 2:2 (пен. 1:3)

Голы: Салим Аль-Давсари, 72, Маркос Леонардо, 101 – Карим Бензема, 63, 114

Аль-Таавун – Аль-Кадисия – 0:3

Голы: Обамеянг, 34, Пуэртас, 36, Киньонес, 49

🔹 1/4 финала, 6 января

Аль-Раед – Аль-Джабалайн – 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Аль-Амри, 61 – Аль-Мутаири, 90

Аль-Шабаб – Аль-Фейха – 2:1

Голы: Поденсе, 2, Хамдалла, 26 – Салех, 88

ВИДЕО. Дубль Карима Бензема за Аль-Иттихад в ворота Аль-Хиляль

You are sick if you don't miss this Benzema version at Real Madrid. Exponential IQ. pic.twitter.com/aHvmUPrDCH

IT'S BENZEMA AGAIN TO SAVE HIS TEAM !!! GOAL CAME OUT OF NOWHERE.



Al-Hilal 2-2 Al-Ittihadpic.twitter.com/mcovAEpbXy