Дубль Бензема. Аль-Иттихад по пенальти выбил звездный Аль-Хиляль из Кубка
7 января сыграны два четвертьфинальных матча Кубка Саудовской Аравии
Вечером 7 января сыграны четвертьфинальные матчи Кубка Саудовской Аравии.
Клуб Аль-Иттихад в серии пенальти выбил звездный Аль-Хиляль из турнира (2:2, пен. 3:1).
Знаменитый форвард Карим Бензема оформил дубль (причем сравнял счет в овертайме на 114-й минуте), а также реализовал послематчевый пенальти
В другом матче игрового дня Аль-Кадисия нанесла поражение клубу Аль-Таавун (3:0), один из голов забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
Днем ранее в полуфиналы вышли команды Аль-Раед и Аль-Шабаб.
Кубок Саудовской Аравии
🔹 1/4 финала, 7 января
Аль-Хиляль – Аль-Иттихад – 2:2 (пен. 1:3)
Голы: Салим Аль-Давсари, 72, Маркос Леонардо, 101 – Карим Бензема, 63, 114
Аль-Таавун – Аль-Кадисия – 0:3
Голы: Обамеянг, 34, Пуэртас, 36, Киньонес, 49
🔹 1/4 финала, 6 января
Аль-Раед – Аль-Джабалайн – 1:1 (пен. 4:3)
Голы: Аль-Амри, 61 – Аль-Мутаири, 90
Аль-Шабаб – Аль-Фейха – 2:1
Голы: Поденсе, 2, Хамдалла, 26 – Салех, 88
ВИДЕО. Дубль Карима Бензема за Аль-Иттихад в ворота Аль-Хиляль
You are sick if you don't miss this Benzema version at Real Madrid. Exponential IQ.pic.twitter.com/aHvmUPrDCH— Gina (@Serginaoo) January 7, 2025
IT'S BENZEMA AGAIN TO SAVE HIS TEAM !!! GOAL CAME OUT OF NOWHERE.— Gina (@Serginaoo) January 7, 2025
Al-Hilal 2-2 Al-Ittihadpic.twitter.com/mcovAEpbXy
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