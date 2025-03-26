В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу

Испанская пресса опубликовала материал, в котором сравнили двух форвардов – Артема Довбика и Александера Сорлота.

После окончания прошлого сезона оба футболиста претендовали на переход в «Атлетико». В итоге в Мадрид перебрался норвежец, а украинский форвард уехал в чемпионат Италии. Пресса «поблагодарила» Артема за то, что он отказал испанскому клубу.

«Норвежец провел 1 534 минут в составе «Атлетико». За «Рому» украинец сыграл 2 671 минуты. Преимущество на стороне Серлота, который забивает 0,77 гола за матч, в то время как показатель Довбика составляет 0,48 гола.

Нападающий «красно-белых» больше наносит ударов, делает больше ключевых передач, чаще действует в последней трети поля, зарабатывает на себе в два раза больше фолов и забивает чаще победные голы.

С другой стороны, Довбик меньше теряет мяч и забивает больше первых голов, что вполне логично, учитывая, что Серлот вышел в стартовом составе всего в 14 из 39 матчей. Показатели норвежца в составе сборной (учитывая последние десять матчей) тоже лучше украинца», – сообщает источник.