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Испания
26 марта 2025, 18:07 | Обновлено 26 марта 2025, 18:08
1405
2

В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу

Журналисты сравнили украинского форварда и Александера Серлота

26 марта 2025, 18:07 | Обновлено 26 марта 2025, 18:08
1405
2
В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Испанская пресса опубликовала материал, в котором сравнили двух форвардов – Артема Довбика и Александера Сорлота.

После окончания прошлого сезона оба футболиста претендовали на переход в «Атлетико». В итоге в Мадрид перебрался норвежец, а украинский форвард уехал в чемпионат Италии. Пресса «поблагодарила» Артема за то, что он отказал испанскому клубу.

«Норвежец провел 1 534 минут в составе «Атлетико». За «Рому» украинец сыграл 2 671 минуты. Преимущество на стороне Серлота, который забивает 0,77 гола за матч, в то время как показатель Довбика составляет 0,48 гола.

Нападающий «красно-белых» больше наносит ударов, делает больше ключевых передач, чаще действует в последней трети поля, зарабатывает на себе в два раза больше фолов и забивает чаще победные голы.

С другой стороны, Довбик меньше теряет мяч и забивает больше первых голов, что вполне логично, учитывая, что Серлот вышел в стартовом составе всего в 14 из 39 матчей. Показатели норвежца в составе сборной (учитывая последние десять матчей) тоже лучше украинца», – сообщает источник.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико Мадрид Артем Довбик Александер Серлот
Николай Титюк Источник: AS
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Комментарии 2
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apepa
Дело даже не в забитых мячах. А в отношении к своей работе. У Довбика оно на нуле!
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