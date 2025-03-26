Чемпионат мира26 марта 2025, 12:08 | Обновлено 26 марта 2025, 12:10
27
0
Чили – Эквадор – 0:0. Сухая ничья в Сантьяго. Видео голов и обзор матча
Команды сыграли в сухую ничью
26 марта 2025, 12:08 | Обновлено 26 марта 2025, 12:10
27
0
В среду, 26 марта, прошел матч 14-го тура отборна на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Чили и Эквадора.
Встречу принимал Стадио Насиональ.
Команды сыграли вничью со счетом 0:0.
После этого матча Чили с 10 очками расположилась на 10-м месте таблицы, а Эквадор с 23 баллами поднялся на 2-й строчке.
Отбор на чемпионат мира в Южной Америке. 14-й тур
Чили – Эквадор – 0:0
Видеообзор матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 марта 2025, 07:31 2
Мирча откровенно пообщался с журналистами
Футбол | 25 марта 2025, 12:55 2
Хулиан хочет остаться в «Атлетико»
Теннис | 26.03.2025, 04:32
Футбол | 25.03.2025, 18:46
Футбол | 26.03.2025, 11:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.03.2025, 22:25 2
24.03.2025, 08:56
25.03.2025, 08:27 5
25.03.2025, 14:06 14
24.03.2025, 18:04 10
25.03.2025, 06:50
25.03.2025, 09:29 1
24.03.2025, 11:41 9