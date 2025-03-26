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Чили
26.03.2025 02:00 – FT 0 : 1
Эквадор
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Чемпионат мира
26 марта 2025, 12:08 | Обновлено 26 марта 2025, 12:10
27
0

Чили – Эквадор – 0:0. Сухая ничья в Сантьяго. Видео голов и обзор матча

Команды сыграли в сухую ничью

26 марта 2025, 12:08 | Обновлено 26 марта 2025, 12:10
27
0
Чили – Эквадор – 0:0. Сухая ничья в Сантьяго. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Фелипе Лойола

В среду, 26 марта, прошел матч 14-го тура отборна на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Чили и Эквадора.

Встречу принимал Стадио Насиональ.

Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

После этого матча Чили с 10 очками расположилась на 10-м месте таблицы, а Эквадор с 23 баллами поднялся на 2-й строчке.

Отбор на чемпионат мира в Южной Америке. 14-й тур

Чили – Эквадор – 0:0

Видеообзор матча:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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