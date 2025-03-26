Чили – Эквадор – 0:0. Сухая ничья в Сантьяго. Видео голов и обзор матча

В среду, 26 марта, прошел матч 14-го тура отборна на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Чили и Эквадора.

Встречу принимал Стадио Насиональ.

Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

После этого матча Чили с 10 очками расположилась на 10-м месте таблицы, а Эквадор с 23 баллами поднялся на 2-й строчке.

Отбор на чемпионат мира в Южной Америке. 14-й тур

Чили – Эквадор – 0:0

Видеообзор матча: