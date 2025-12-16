Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА

Румынский нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце может столкнуться с трудностями при смене клуба до конца сезона.

Напомним, нападающий перешел в «Динамо» в сентябре из румынского «Университета». Формально это уже второй клуб Бленуце в текущем сезоне, хотя за «Университатю» он не играл в матчах основной команды. Однако 30 августа форвард выходил на поле в матче третьей румынской лиги за фарм-клуб «Университатя 1948».

Согласно правилам ROAF, если команда исключена из турнира, результаты ее матчей аннулируются. Но в документах ФИФА поединок Бленуце все еще засчитан, и это может помешать ему перейти в третий клуб в сезоне.

По сообщениям румынских СМИ, нападающий планирует обратиться в ФИФА, чтобы выяснить, будет ли матч «Университати 1948» учтен в его статистике, и позволят ли ему покинуть киевский клуб для перехода в новый клуб.