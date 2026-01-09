Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира

Фулбек «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко может вскоре сменить клуб.

По информации источника, предметный интерес к украинскому игроку проявляет итальянский «Ювентус» – один из самых титулованных клубов мира.

Ранее также появлялись слухи о возможном переходе украинца в «Галатасарай».

Контракт Миколенко с английским клубом действует до лета 2026 года. В этом сезоне на счету Виталия 16 матчей, но без результативных действий. Ранее сообщалось, что «Эвертон» планирует обменять Миколенко.