Товарищеские матчи, 30 января. Ничейные спарринги и поражение Динамо

30 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели 4 команды УПЛ.

Киевское Динамо на сборах в Турции уступило литовскому Кауно Жальгирис (0:1). В матче, который проходил в формате 4 таймов по 25 минут, единственный гол забил Федор Черных на 88-й минуте.

Без забитых голов завершились спарринги Эпицентра с австрийским Ферст Вена (0:0), а также Кудровки с косовским Ллапи (0:0). Также вничью сыграли контрольный поединок Колос Ковалевка и косовская Приштина (1:1).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 30 января 2026

Вечиста Краков (Польша) – Атырау (Казахстан) – 3:1

Пелистер (Северная Македония) – Пахтакор (Узбекистан) – 0:1

Лиепая (Латвия) – Трансинвест (Литва) – 5:2

КСС Слатина (Румыния) – Куртишоара (Румыния) – 5:0

Тыхы (Польша) – Заглембе Сосновец (Польша) – 3:1

Артис Брно (Чехия) – Тржинец (Чехия) – 0:0

Банска-Бистрица (Словакия) – Подбрезова (Словакия) – 1:2

Хеккен (Швеция) – Норшелланд (Дания) – 2:0

Гросупле (Словения) – Штурм Грац II (Австрия) – 1:3

Динамо Киев (Украина) – Жальгирис Каунас (Литва) – 0:1

Жижков (Чехия) – Усти-над-Лабем (Чехия) – 2:1

Кымпулунг (Румыния) – Младост ДГ (Черногория) – 1:3

Полония Бытом (Польша) – Простеёв (Чехия) – 5:1

Посушье (Босния и Герцеговина) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 0:5

Стяуа Бухарест (Румыния) – Четатя (Румыния) – 3:2

Вестерн Найтс (Австралия) – Перт Глори U23 (Австралия) – 1:2

Кокберн Сити (Австралия) – Мердок Мелвилл (Австралия) – 0:3

Фримантл Сити (Австралия) – Армадейл (Австралия) – 5:2

Хедд (Норвегия) – Браттвог (Норвегия) – 0:2

Нымме Калью (Эстония) – РФШ (Латвия) – 1:1 (пен. 1:2)

Сутьеска (Черногория) – Искра (Черногория) – 2:1

Ферст Вена (Австрия) – Эпицентр (Украина) – 0:0

Добруджа (Болгария) – Алашкерт (Армения) – 0:2

Острава B (Чехия) – Скалица (Словакия) – 5:1

Пирин Благоевград (Болгария) – ЦСКА София II (Болгария) – 0:1

Сеннерйюск (Дания) – Ольборг (Дания) – 3:3

Сириус (Швеция) – Силькеборг (Дания) – 2:1

Скерневице (Польша) – Погонь Седльце (Польша) – 5:1

Хобро (Дания) – Хорсенс (Дания) – 0:2

Бейсвотер (Австралия) – Перт Редстар (Австралия) – 1:0

Вечиста Краков (Польша) – Вождовац (Сербия) – 1:1

Жилина B (Словакия) – Брно B (Чехия) – 1:3

Кудровка (Украина) – Ллапи (Косово) – 0:0

Локомотив София (Болгария) – Своге (Болгария) – 1:0

СК Перт (Австралия) – Даниэлла Вайт Игл (Австралия) – 0:0

Брно (Чехия) – Норшелланн (Дания) – 0:1

Адмира (Австрия) – АСК Фойтсберг (Австрия) – 1:0

Бохольт (Германия) – Меппен (Германия) – 2:1

Уотерфорд (Ирландия) – Богемианс (Ирландия) – 1:4

Гутник Краков (Польша) – Напшуд Енджеюв (Польша) – 0:1

Лиллестрем (Норвегия) – Хам-Кам (Норвегия) – 1:0

Норрчепинг (Швеция) – Юнайтед Нордик (Швеция) – 1:0

Ружомберок (Словакия) – Иберия 1999 (Грузия) – 1:1

Сандефьорд (Норвегия) – Брюне (Норвегия) – 2:0

Сундсвалль (Швеция) – Браге (Швеция) – 1:2

ГКС Погонь (Польша) – Жешув (Польша) – 1:1

Дрита (Косово) – Михаловце (Словакия) – 1:1

Подбрезова (Словакия) – Погроне (Словакия) – 1:0

Тыхы (Польша) – Поважска-Бистрица (Словакия) – 2:0

Виборг (Дания) – Кальмар (Швеция) – 3:1

Хольштайн Киль II (Германия) – Вайхе-08 (Германия) – 1:1

Карловац (Хорватия) – Дугополе (Хорватия) – 2:2

Колос (Украина) – Приштина (Косово) – 1:1

Одд (Норвегия) – Ерв (Норвегия) – 3:0

Олесунн (Норвегия) – Кристиансунн (Норвегия) – 1:0

Силекс (Северная Македония) – Динамо Батуми (Грузия) – 2:1

Польковице (Польша) – Царина Губин (Польша) – 2:0

Брей (Ирландия) – Шелбурн (Ирландия) – 0:3

Стар Стараховице (Польша) – Моравия Моравица (Польша) – 7:0

Аустрия (Am) (Австрия) – Флоридсдорфер (Австрия) – 2:0

Винер (Австрия) – Санкт-Пельтен (Австрия) – 4:5

Волеренга (Норвегия) – Эргрюте (Швеция) – 4:0

Герта Вельс (Австрия) – Парндорф (Австрия) – 3:2

Карвина B (Чехия) – Кузня Устронь (Польша) – 2:1

МСФ Нойруппин (Германия) – БФК Динамо (Германия) – 1:3

Санкт-Анна-ам-Айген (Австрия) – Ильцер (Австрия) – 3:1

Саннес Ульф (Норвегия) – Викинг (Норвегия) – 0:2

Фюрстенфельд (Австрия) – СК Вайц (Австрия) – 2:1

Штрассвальхен (Австрия) – Вальс-Грюнау (Австрия) – 2:6

Асане (Норвегия) – Сандвикен (Норвегия) – 4:1

Винербергер (Австрия) – Маннсдорф (Австрия) – 1:2

ВСК Орхус (Дания) – Скиве (Дания) – 0:2

Эйдсволль (Норвегия) – Хенефосс (Норвегия) – 1:3

Оберварт (Австрия) – Аллерхайлиген (Австрия) – 10:1

Атланта Юнайтед (США) – Лексингтон (США) – 4:0

Фремад Амагер (Дания) – Фрем (Дания) – 1:1

Филадельфия Юнион II (США) – Лаудун (США) – 2:2

