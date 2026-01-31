Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
31 января 2026, 11:43 | Обновлено 31 января 2026, 11:48
Товарищеские матчи, 30 января. Ничейные спарринги и поражение Динамо

Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата

31 января 2026, 11:43 | Обновлено 31 января 2026, 11:48
Товарищеские матчи, 30 января. Ничейные спарринги и поражение Динамо
ФК Динамо

30 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели 4 команды УПЛ.

Киевское Динамо на сборах в Турции уступило литовскому Кауно Жальгирис (0:1). В матче, который проходил в формате 4 таймов по 25 минут, единственный гол забил Федор Черных на 88-й минуте.

Без забитых голов завершились спарринги Эпицентра с австрийским Ферст Вена (0:0), а также Кудровки с косовским Ллапи (0:0). Также вничью сыграли контрольный поединок Колос Ковалевка и косовская Приштина (1:1).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 30 января 2026

  • Вечиста Краков (Польша) – Атырау (Казахстан) – 3:1
  • Пелистер (Северная Македония) – Пахтакор (Узбекистан) – 0:1
  • Лиепая (Латвия) – Трансинвест (Литва) – 5:2
  • КСС Слатина (Румыния) – Куртишоара (Румыния) – 5:0
  • Тыхы (Польша) – Заглембе Сосновец (Польша) – 3:1
  • Артис Брно (Чехия) – Тржинец (Чехия) – 0:0
  • Банска-Бистрица (Словакия) – Подбрезова (Словакия) – 1:2
  • Хеккен (Швеция) – Норшелланд (Дания) – 2:0
  • Гросупле (Словения) – Штурм Грац II (Австрия) – 1:3
  • Динамо Киев (Украина) – Жальгирис Каунас (Литва) – 0:1
  • Жижков (Чехия) – Усти-над-Лабем (Чехия) – 2:1
  • Кымпулунг (Румыния) – Младост ДГ (Черногория) – 1:3
  • Полония Бытом (Польша) – Простеёв (Чехия) – 5:1
  • Посушье (Босния и Герцеговина) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 0:5
  • Стяуа Бухарест (Румыния) – Четатя (Румыния) – 3:2
  • Вестерн Найтс (Австралия) – Перт Глори U23 (Австралия) – 1:2
  • Кокберн Сити (Австралия) – Мердок Мелвилл (Австралия) – 0:3
  • Фримантл Сити (Австралия) – Армадейл (Австралия) – 5:2
  • Хедд (Норвегия) – Браттвог (Норвегия) – 0:2
  • Нымме Калью (Эстония) – РФШ (Латвия) – 1:1 (пен. 1:2)
  • Сутьеска (Черногория) – Искра (Черногория) – 2:1
  • Ферст Вена (Австрия) – Эпицентр (Украина) – 0:0
  • Добруджа (Болгария) – Алашкерт (Армения) – 0:2
  • Острава B (Чехия) – Скалица (Словакия) – 5:1
  • Пирин Благоевград (Болгария) – ЦСКА София II (Болгария) – 0:1
  • Сеннерйюск (Дания) – Ольборг (Дания) – 3:3
  • Сириус (Швеция) – Силькеборг (Дания) – 2:1
  • Скерневице (Польша) – Погонь Седльце (Польша) – 5:1
  • Хобро (Дания) – Хорсенс (Дания) – 0:2
  • Бейсвотер (Австралия) – Перт Редстар (Австралия) – 1:0
  • Вечиста Краков (Польша) – Вождовац (Сербия) – 1:1
  • Жилина B (Словакия) – Брно B (Чехия) – 1:3
  • Кудровка (Украина) – Ллапи (Косово) – 0:0
  • Локомотив София (Болгария) – Своге (Болгария) – 1:0
  • СК Перт (Австралия) – Даниэлла Вайт Игл (Австралия) – 0:0
  • Брно (Чехия) – Норшелланн (Дания) – 0:1
  • Адмира (Австрия) – АСК Фойтсберг (Австрия) – 1:0
  • Бохольт (Германия) – Меппен (Германия) – 2:1
  • Уотерфорд (Ирландия) – Богемианс (Ирландия) – 1:4
  • Гутник Краков (Польша) – Напшуд Енджеюв (Польша) – 0:1
  • Лиллестрем (Норвегия) – Хам-Кам (Норвегия) – 1:0
  • Норрчепинг (Швеция) – Юнайтед Нордик (Швеция) – 1:0
  • Ружомберок (Словакия) – Иберия 1999 (Грузия) – 1:1
  • Сандефьорд (Норвегия) – Брюне (Норвегия) – 2:0
  • Сундсвалль (Швеция) – Браге (Швеция) – 1:2
  • ГКС Погонь (Польша) – Жешув (Польша) – 1:1
  • Дрита (Косово) – Михаловце (Словакия) – 1:1
  • Подбрезова (Словакия) – Погроне (Словакия) – 1:0
  • Тыхы (Польша) – Поважска-Бистрица (Словакия) – 2:0
  • Виборг (Дания) – Кальмар (Швеция) – 3:1
  • Хольштайн Киль II (Германия) – Вайхе-08 (Германия) – 1:1
  • Карловац (Хорватия) – Дугополе (Хорватия) – 2:2
  • Колос (Украина) – Приштина (Косово) – 1:1
  • Одд (Норвегия) – Ерв (Норвегия) – 3:0
  • Олесунн (Норвегия) – Кристиансунн (Норвегия) – 1:0
  • Силекс (Северная Македония) – Динамо Батуми (Грузия) – 2:1
  • Польковице (Польша) – Царина Губин (Польша) – 2:0
  • Брей (Ирландия) – Шелбурн (Ирландия) – 0:3
  • Стар Стараховице (Польша) – Моравия Моравица (Польша) – 7:0
  • Аустрия (Am) (Австрия) – Флоридсдорфер (Австрия) – 2:0
  • Винер (Австрия) – Санкт-Пельтен (Австрия) – 4:5
  • Волеренга (Норвегия) – Эргрюте (Швеция) – 4:0
  • Герта Вельс (Австрия) – Парндорф (Австрия) – 3:2
  • Карвина B (Чехия) – Кузня Устронь (Польша) – 2:1
  • МСФ Нойруппин (Германия) – БФК Динамо (Германия) – 1:3
  • Санкт-Анна-ам-Айген (Австрия) – Ильцер (Австрия) – 3:1
  • Саннес Ульф (Норвегия) – Викинг (Норвегия) – 0:2
  • Фюрстенфельд (Австрия) – СК Вайц (Австрия) – 2:1
  • Штрассвальхен (Австрия) – Вальс-Грюнау (Австрия) – 2:6
  • Асане (Норвегия) – Сандвикен (Норвегия) – 4:1
  • Винербергер (Австрия) – Маннсдорф (Австрия) – 1:2
  • ВСК Орхус (Дания) – Скиве (Дания) – 0:2
  • Эйдсволль (Норвегия) – Хенефосс (Норвегия) – 1:3
  • Оберварт (Австрия) – Аллерхайлиген (Австрия) – 10:1
  • Атланта Юнайтед (США) – Лексингтон (США) – 4:0
  • Фремад Амагер (Дания) – Фрем (Дания) – 1:1
  • Филадельфия Юнион II (США) – Лаудун (США) – 2:2

товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Динамо Киев Колос Ковалевка видео голов и обзор Кауно Жальгирис Кудровка Эпицентр Каменец-Подольский Лапи Подуево Ферст Вена Приштина
