Товарищеские матчи, 30 января. Ничейные спарринги и поражение Динамо
Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата
30 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели 4 команды УПЛ.
Киевское Динамо на сборах в Турции уступило литовскому Кауно Жальгирис (0:1). В матче, который проходил в формате 4 таймов по 25 минут, единственный гол забил Федор Черных на 88-й минуте.
Без забитых голов завершились спарринги Эпицентра с австрийским Ферст Вена (0:0), а также Кудровки с косовским Ллапи (0:0). Также вничью сыграли контрольный поединок Колос Ковалевка и косовская Приштина (1:1).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 30 января 2026
- Вечиста Краков (Польша) – Атырау (Казахстан) – 3:1
- Пелистер (Северная Македония) – Пахтакор (Узбекистан) – 0:1
- Лиепая (Латвия) – Трансинвест (Литва) – 5:2
- КСС Слатина (Румыния) – Куртишоара (Румыния) – 5:0
- Тыхы (Польша) – Заглембе Сосновец (Польша) – 3:1
- Артис Брно (Чехия) – Тржинец (Чехия) – 0:0
- Банска-Бистрица (Словакия) – Подбрезова (Словакия) – 1:2
- Хеккен (Швеция) – Норшелланд (Дания) – 2:0
- Гросупле (Словения) – Штурм Грац II (Австрия) – 1:3
- Динамо Киев (Украина) – Жальгирис Каунас (Литва) – 0:1
- Жижков (Чехия) – Усти-над-Лабем (Чехия) – 2:1
- Кымпулунг (Румыния) – Младост ДГ (Черногория) – 1:3
- Полония Бытом (Польша) – Простеёв (Чехия) – 5:1
- Посушье (Босния и Герцеговина) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 0:5
- Стяуа Бухарест (Румыния) – Четатя (Румыния) – 3:2
- Вестерн Найтс (Австралия) – Перт Глори U23 (Австралия) – 1:2
- Кокберн Сити (Австралия) – Мердок Мелвилл (Австралия) – 0:3
- Фримантл Сити (Австралия) – Армадейл (Австралия) – 5:2
- Хедд (Норвегия) – Браттвог (Норвегия) – 0:2
- Нымме Калью (Эстония) – РФШ (Латвия) – 1:1 (пен. 1:2)
- Сутьеска (Черногория) – Искра (Черногория) – 2:1
- Ферст Вена (Австрия) – Эпицентр (Украина) – 0:0
- Добруджа (Болгария) – Алашкерт (Армения) – 0:2
- Острава B (Чехия) – Скалица (Словакия) – 5:1
- Пирин Благоевград (Болгария) – ЦСКА София II (Болгария) – 0:1
- Сеннерйюск (Дания) – Ольборг (Дания) – 3:3
- Сириус (Швеция) – Силькеборг (Дания) – 2:1
- Скерневице (Польша) – Погонь Седльце (Польша) – 5:1
- Хобро (Дания) – Хорсенс (Дания) – 0:2
- Бейсвотер (Австралия) – Перт Редстар (Австралия) – 1:0
- Вечиста Краков (Польша) – Вождовац (Сербия) – 1:1
- Жилина B (Словакия) – Брно B (Чехия) – 1:3
- Кудровка (Украина) – Ллапи (Косово) – 0:0
- Локомотив София (Болгария) – Своге (Болгария) – 1:0
- СК Перт (Австралия) – Даниэлла Вайт Игл (Австралия) – 0:0
- Брно (Чехия) – Норшелланн (Дания) – 0:1
- Адмира (Австрия) – АСК Фойтсберг (Австрия) – 1:0
- Бохольт (Германия) – Меппен (Германия) – 2:1
- Уотерфорд (Ирландия) – Богемианс (Ирландия) – 1:4
- Гутник Краков (Польша) – Напшуд Енджеюв (Польша) – 0:1
- Лиллестрем (Норвегия) – Хам-Кам (Норвегия) – 1:0
- Норрчепинг (Швеция) – Юнайтед Нордик (Швеция) – 1:0
- Ружомберок (Словакия) – Иберия 1999 (Грузия) – 1:1
- Сандефьорд (Норвегия) – Брюне (Норвегия) – 2:0
- Сундсвалль (Швеция) – Браге (Швеция) – 1:2
- ГКС Погонь (Польша) – Жешув (Польша) – 1:1
- Дрита (Косово) – Михаловце (Словакия) – 1:1
- Подбрезова (Словакия) – Погроне (Словакия) – 1:0
- Тыхы (Польша) – Поважска-Бистрица (Словакия) – 2:0
- Виборг (Дания) – Кальмар (Швеция) – 3:1
- Хольштайн Киль II (Германия) – Вайхе-08 (Германия) – 1:1
- Карловац (Хорватия) – Дугополе (Хорватия) – 2:2
- Колос (Украина) – Приштина (Косово) – 1:1
- Одд (Норвегия) – Ерв (Норвегия) – 3:0
- Олесунн (Норвегия) – Кристиансунн (Норвегия) – 1:0
- Силекс (Северная Македония) – Динамо Батуми (Грузия) – 2:1
- Польковице (Польша) – Царина Губин (Польша) – 2:0
- Брей (Ирландия) – Шелбурн (Ирландия) – 0:3
- Стар Стараховице (Польша) – Моравия Моравица (Польша) – 7:0
- Аустрия (Am) (Австрия) – Флоридсдорфер (Австрия) – 2:0
- Винер (Австрия) – Санкт-Пельтен (Австрия) – 4:5
- Волеренга (Норвегия) – Эргрюте (Швеция) – 4:0
- Герта Вельс (Австрия) – Парндорф (Австрия) – 3:2
- Карвина B (Чехия) – Кузня Устронь (Польша) – 2:1
- МСФ Нойруппин (Германия) – БФК Динамо (Германия) – 1:3
- Санкт-Анна-ам-Айген (Австрия) – Ильцер (Австрия) – 3:1
- Саннес Ульф (Норвегия) – Викинг (Норвегия) – 0:2
- Фюрстенфельд (Австрия) – СК Вайц (Австрия) – 2:1
- Штрассвальхен (Австрия) – Вальс-Грюнау (Австрия) – 2:6
- Асане (Норвегия) – Сандвикен (Норвегия) – 4:1
- Винербергер (Австрия) – Маннсдорф (Австрия) – 1:2
- ВСК Орхус (Дания) – Скиве (Дания) – 0:2
- Эйдсволль (Норвегия) – Хенефосс (Норвегия) – 1:3
- Оберварт (Австрия) – Аллерхайлиген (Австрия) – 10:1
- Атланта Юнайтед (США) – Лексингтон (США) – 4:0
- Фремад Амагер (Дания) – Фрем (Дания) – 1:1
- Филадельфия Юнион II (США) – Лаудун (США) – 2:2
