31 января на Эль-Садар пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором Осасуна встретится с Вильярреалом.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Осасуна

Команда в целом котируется пониже, чем ее соседи по Стране басков, Реал Сосьедад и Атлетик. Но при Аррасате получалось даже выбраться в еврокубки. А в прошлом сезоне, уже после ухода этого наставника, только второстепенные факторы не позволили занять восьмое место - очков было столько же, сколько у более везучего Райо Вальекано, что сейчас играет в Лиге конференций и уже достиг там плей-офф.

Сейчас в Памплоне работает Лиски, которого переманили с Мирандеса. Долгое время решение казалось чуть ли не провальным. Но зимой результаты улучшились. И если в кубке обидно, по пенальти, уступили все-таки Реалу Сосьедад, то в чемпионате после того, как обыграли сначала Овьедо, а потом и Райо Вальекано, получилось подняться в верхнюю половину таблицы и возродить шансы побороться за еврокубки.

Вильярреал

Клуб только в среду доиграл в Лиге чемпионов. Точнее, домучил ее - иначе оценить весь этот позор невозможно. Толку было по итогам прошлого сезона подниматься в топ-5 Примеры, чтобы потом там проигрывать даже Пафосу, не говоря уже о Копенгагене и Аяксе, и только с Ювентусом, еще в начале осени, брать хотя бы ничью? А ведь можно вспомнить и провал в декабре, с поражением Расингу в кубке...

Впрочем, кажется, что это в чем-то даже сознательная жертва - все игнорируется ради того, чтобы добиться максимального прогресса в Примере. Там долгое время удавалось даже Атлетико опережать. Правда, обоим крайним соперникам, Бетису и мадридскому Реалу, проигрывали, уменьшая шансы на действительно крупный успех.

Статистика личных встреч

В восьми последних очных поединках Вильярреал не проигрывал - пара ничьих и пять побед, в том числе в обоих матчах 2025-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы считают амбициозных гостей только номинальными фаворитами. Но, кажется, выгодной будет ставка на их успех при форе 0 (коэффициент - 1,8 по линии БК betking).