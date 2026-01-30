ВИДЕО. Малиновский реализовал пенальти и сократил отставание в счете

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
30 января 2026, 23:21 | Обновлено 30 января 2026, 23:43
Полузащитник сборной Украины сократил отставание в счете, реализовав пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Представители Серии А – «Лацио» и «Дженоа» – встретились в пятницу, 30 января, в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Местом проведения поединка стал стадион «Stadio Olimpico» в Риме. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

На 67-й минуте полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский сократил отставание в счете, реализовав пенальти. После просмотра VAR главный арбитр зафиксировал игру рукой и позволил «Дженоа» пробить 11-метровый.

Вратарь римского клуба угадал направление удара, однако отбить мощный удар украинского футболиста так и не сумел.

Спустя восемь минут португальский нападающий Витинья восстановил паритет, сделав счет 2:2.

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
