ВИДЕО. Малиновский реализовал пенальти и сократил отставание в счете

Полузащитник сборной Украины сократил отставание в счете, реализовав пенальти
Представители Серии А – «Лацио» и «Дженоа» – встретились в пятницу, 30 января, в матче 23-го тура чемпионата Италии.
Местом проведения поединка стал стадион «Stadio Olimpico» в Риме. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
На 67-й минуте полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский сократил отставание в счете, реализовав пенальти. После просмотра VAR главный арбитр зафиксировал игру рукой и позволил «Дженоа» пробить 11-метровый.
Вратарь римского клуба угадал направление удара, однако отбить мощный удар украинского футболиста так и не сумел.
Спустя восемь минут португальский нападающий Витинья восстановил паритет, сделав счет 2:2.
