Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 12 добавленных минут. Ланс одержал победу и обошел ПСЖ в таблице Лиги 1
Чемпионат Франции
Ланс
30.01.2026 21:45 – FT 1 : 0
Гавр
Франция
30 января 2026, 23:49 | Обновлено 30 января 2026, 23:51
97
0

12 добавленных минут. Ланс одержал победу и обошел ПСЖ в таблице Лиги 1

Поединок 20-го тура чемпионата Франции и завершился со счетом 1:0 в пользу кроваво-золотых

12 добавленных минут. Ланс одержал победу и обошел ПСЖ в таблице Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января Ланс переиграл Гавр в матче 20-го тура Лиги 1 2025/26.

Игра прошла на стадионе Боллар-Делелис и завершилась со счетом 1:0 в пользу кровао-золотых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 45+1-й минуте забил Рубен Агилар с передачи Матье Удола. На 66-й Адриен Томассон забил второй для хозяева, но арбитр отменил мяч после просмотра VAR из-за игры рукой.

Рефери компенсировал 12 минут к основному времени поединка из-за просмотра VAR, а также под конец игры несколько игроков Гавра получили травмы.

В таблице Лиги 1 Ланс поднялся на первое место с 46 очками. У ближайшего преследователя ПСЖ 45 баллов и одна игра в запасе.

Лига 1 2025/26. 20-й тур, 30 янвря

Ланс – Гавр – 1:0

Гол: Агилар, 45+1

Ланс Гавр Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу VAR Адриен Томассон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
