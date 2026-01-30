12 добавленных минут. Ланс одержал победу и обошел ПСЖ в таблице Лиги 1
Поединок 20-го тура чемпионата Франции и завершился со счетом 1:0 в пользу кроваво-золотых
30 января Ланс переиграл Гавр в матче 20-го тура Лиги 1 2025/26.
Игра прошла на стадионе Боллар-Делелис и завершилась со счетом 1:0 в пользу кровао-золотых.
Единственный гол на 45+1-й минуте забил Рубен Агилар с передачи Матье Удола. На 66-й Адриен Томассон забил второй для хозяева, но арбитр отменил мяч после просмотра VAR из-за игры рукой.
Рефери компенсировал 12 минут к основному времени поединка из-за просмотра VAR, а также под конец игры несколько игроков Гавра получили травмы.
В таблице Лиги 1 Ланс поднялся на первое место с 46 очками. У ближайшего преследователя ПСЖ 45 баллов и одна игра в запасе.
Лига 1 2025/26. 20-й тур, 30 янвря
Ланс – Гавр – 1:0
Гол: Агилар, 45+1
