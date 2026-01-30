Не Синкарас. Определена финальная пара Australian Open 2026 у мужчин
Карлос Алькарас выбил Александра Зверева, Новак Джокович вырвал победу у Янника Синнера
30 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде.
Лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас отыграл подачу на матч у Александра Зверева и одержал победу в пяти сетах. Встреча длилась 5 часов и 27 минут – самый длинный в истории полуфинал Australian Open и третий самый длинный матч в истории турнира.
Легендарный серб Новак Джокович в пяти партиях одержал вверх над Янником Синнером, отыграв 16 брейк-поинтов за матч. Перед стартом игры Синнер был очевидным фаворитом по мнению букмекеров.
Алькарас пробился в восьмой финал турниров Grand Slam и поборется за седьмой трофей (первый на Aus Open). Если Карлос выиграет финал, то соберет карьерный Grand Slam и станет самым молодым игроком в истории, кому это удалось.
Джокович проведет 38-й финал на мейджорах и 11-й на кортах Мельбурна. На счету Новака 24 трофея GS, 10 из которых – в Австралии.
Ранее Алькарас и Джокович играли между собой девять раз. Счет 5:4 в пользу Ноле. На Grand Slam испанец и серб пересекались пять раз – 3:2 в пользу Карлоса. В Мельбурне они встречались в четвертьфинале прошлого года – Джокович победил в четырех сетах.
Финал Australian Open 2026 состоится в воскресенье, 1 февраля.
Australian Open 2026. 1/2 финала
Карлос Алькарас [1] – Александр Зверев [3] – 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5
Новак Джокович [4] – Янник Синнер [2] – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4
Инфографика
