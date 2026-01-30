Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
30 января 2026, 17:59 | Обновлено 30 января 2026, 18:09
Не Синкарас. Определена финальная пара Australian Open 2026 у мужчин

Карлос Алькарас выбил Александра Зверева, Новак Джокович вырвал победу у Янника Синнера

Коллаж Sport.ua

30 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде.

Лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас отыграл подачу на матч у Александра Зверева и одержал победу в пяти сетах. Встреча длилась 5 часов и 27 минут – самый длинный в истории полуфинал Australian Open и третий самый длинный матч в истории турнира.

Легендарный серб Новак Джокович в пяти партиях одержал вверх над Янником Синнером, отыграв 16 брейк-поинтов за матч. Перед стартом игры Синнер был очевидным фаворитом по мнению букмекеров.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Алькарас пробился в восьмой финал турниров Grand Slam и поборется за седьмой трофей (первый на Aus Open). Если Карлос выиграет финал, то соберет карьерный Grand Slam и станет самым молодым игроком в истории, кому это удалось.

Джокович проведет 38-й финал на мейджорах и 11-й на кортах Мельбурна. На счету Новака 24 трофея GS, 10 из которых – в Австралии.

Ранее Алькарас и Джокович играли между собой девять раз. Счет 5:4 в пользу Ноле. На Grand Slam испанец и серб пересекались пять раз – 3:2 в пользу Карлоса. В Мельбурне они встречались в четвертьфинале прошлого года – Джокович победил в четырех сетах.

Финал Australian Open 2026 состоится в воскресенье, 1 февраля.

Australian Open 2026. 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Александр Зверев [3] – 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5
Новак Джокович [4] – Янник Синнер [2] – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4

ДЖОКОВИЧ: «Зрители сегодня точно отбили свои деньги за билет. Я хочу 10%»
Новак Джокович – Янник Синнер. Сенсация в полуфинале Aus Open. Видеообзор
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Australian Open 2026 Карлос Алькарас Янник Синнер Новак Джокович Александр Зверев
