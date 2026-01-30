Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий МАКСИМОВ: «Динамо продлило с ним контракт, чтобы потом продать»
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 19:17 |
161
1

Юрий МАКСИМОВ: «Динамо продлило с ним контракт, чтобы потом продать»

Украинский тренер – о трансферах «Шахтера» и «Динамо», а также перспективах Шапаренко

30 января 2026, 19:17 |
161
1 Comments
Юрий МАКСИМОВ: «Динамо продлило с ним контракт, чтобы потом продать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Максимов

Известный украинский тренер Юрий Максимов оценил трансферную политику донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо», а также прокомментировал продление контракта с полузащитником «бело-синих» Николаем Шапаренко:

– Юрий Вильевич, пока самый дорогой трансфер – переход нигерийца Проспера Оба к донецкому «Шахтеру». Пишут о сумме в 4,5 миллиона евро. Сможет ли он адаптироваться среди бразильцев в полосы атаки?

– Самое главное, что он имеет скорость и мощь. Он отлично смотрится на открытом пространстве. Думаю, в Лиге конференций ему будет легче проявить себя. Там соперник тоже играет в атаку.

Вот в чемпионате Украины, где «Шахтер» всегда действует первым номером, ему будет труднее. Пространства у Проспера будет меньше. В общем, для меня Оба – сильный, качественный футболист. За ним будем внимательно наблюдать.

– Вечный соперник «горняков» – Динамо – пока никого не приобрел. Им никто не нужен?

– Ответ на этот вопрос знает президент клуба Игорь Суркис. Понятно, что усиление требуется каждой команде. Нельзя, чтобы поезд застаивался. Да и ротация всегда нужна.

Продление контракта с Николаем Шапаренко – это шаг, чтобы его в дальнейшем продать. Ведь вскоре контракт у хавбека киевлян заканчивался, – поделился мыслями Максимов.

По теме:
Четвертьфиналист Кубка Украины может подписать восемь новых футболистов
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с форвардом-легионером
ВИДЕО. Как Динамо проиграло в Турции спарринг против Кауно Жальгирис
Динамо Киев Шахтер Донецк Проспер Оба ЛНЗ Черкассы Николай Шапаренко Игорь Суркис Юрий Максимов трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Sportarena
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Вереса – Металлисту 1925: «Форс-мажор – это прилетел метеорит»
Футбол | 30 января 2026, 17:35 1
Президент Вереса – Металлисту 1925: «Форс-мажор – это прилетел метеорит»
Президент Вереса – Металлисту 1925: «Форс-мажор – это прилетел метеорит»

Надеин уверен, что виноват харьковский клуб

В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
Футбол | 30 января 2026, 10:48 6
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина

Украинец следил за турнирной таблицей

Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Футбол | 30.01.2026, 07:59
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
Футбол | 29.01.2026, 18:59
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
Два Педриньо для сборной Украины. Зачем сине-желтым новая натурализация?
Футбол | 30.01.2026, 17:08
Два Педриньо для сборной Украины. Зачем сине-желтым новая натурализация?
Два Педриньо для сборной Украины. Зачем сине-желтым новая натурализация?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexs
Шапаренко продать? Цікаво а хто його купить?
Ответить
0
Популярные новости
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 54
Теннис
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 32
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем