Юрий МАКСИМОВ: «Динамо продлило с ним контракт, чтобы потом продать»

Известный украинский тренер Юрий Максимов оценил трансферную политику донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо», а также прокомментировал продление контракта с полузащитником «бело-синих» Николаем Шапаренко:

– Юрий Вильевич, пока самый дорогой трансфер – переход нигерийца Проспера Оба к донецкому «Шахтеру». Пишут о сумме в 4,5 миллиона евро. Сможет ли он адаптироваться среди бразильцев в полосы атаки?

– Самое главное, что он имеет скорость и мощь. Он отлично смотрится на открытом пространстве. Думаю, в Лиге конференций ему будет легче проявить себя. Там соперник тоже играет в атаку.

Вот в чемпионате Украины, где «Шахтер» всегда действует первым номером, ему будет труднее. Пространства у Проспера будет меньше. В общем, для меня Оба – сильный, качественный футболист. За ним будем внимательно наблюдать.

– Вечный соперник «горняков» – Динамо – пока никого не приобрел. Им никто не нужен?

– Ответ на этот вопрос знает президент клуба Игорь Суркис. Понятно, что усиление требуется каждой команде. Нельзя, чтобы поезд застаивался. Да и ротация всегда нужна.

Продление контракта с Николаем Шапаренко – это шаг, чтобы его в дальнейшем продать. Ведь вскоре контракт у хавбека киевлян заканчивался, – поделился мыслями Максимов.