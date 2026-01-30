Маркевич назвал две команды, от которых ждал большего в Лиге чемпионов

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua назвал две команды, от которых ожидал большего в Лиге чемпионов:

– Стало ли для вас неожиданностью, что ПСЖ и «Реал» еще должны провести дополнительные поединки для продолжения борьбы за главный трофей?

– Конечно, ждал от парижского и мадридского клубов большего. В последнем туре все было в их руках, но не так случилось, как предполагалось. Особенно досадно за «Реал», ведь «Бенфику» нельзя назвать топ-командой.

Хотя справедливости ради следует сказать, что ПСЖ и «Реал» сдали по сравнению с прошлым сезоном. Это можно объяснить, на мой взгляд, проблемами внутри этих команд.

– Уже выбыли из борьбы за главный приз такие известные клубы, как «Марсель», «Наполи», «Вильярреал», «Атлетик», «Аякс», ПСВ. Следует ли ожидать сюрпризов и на стадии 1/16 финала?

– Все может быть, хотя я не думаю, что у тех же ПСЖ или «Реала» возникнут какие-то трудности с попаданием в следующий раунд. Более того, убежден, что с имеющимся подбором исполнителей они остаются главными претендентами на завоевание почетного трофея, – признался Маркевич.

В последнем туре Лиги чемпионов, который состоялся 28 января, мадридский «Реал» потерпел выездное поражение от лиссабонской «Бенфики» со счетом 2:4, а ПСЖ на домашней арене сыграл вничью с «Ньюкаслом» – 1:1.