Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич назвал две команды, от которых ждал большего в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
30 января 2026, 19:33 |
980
0

Маркевич назвал две команды, от которых ждал большего в Лиге чемпионов

Именитый украинский тренер признался, что разочарован результатами ПСЖ и мадридского «Реала»

30 января 2026, 19:33 |
980
0
Маркевич назвал две команды, от которых ждал большего в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua назвал две команды, от которых ожидал большего в Лиге чемпионов:

– Стало ли для вас неожиданностью, что ПСЖ и «Реал» еще должны провести дополнительные поединки для продолжения борьбы за главный трофей?

– Конечно, ждал от парижского и мадридского клубов большего. В последнем туре все было в их руках, но не так случилось, как предполагалось. Особенно досадно за «Реал», ведь «Бенфику» нельзя назвать топ-командой.

Хотя справедливости ради следует сказать, что ПСЖ и «Реал» сдали по сравнению с прошлым сезоном. Это можно объяснить, на мой взгляд, проблемами внутри этих команд.

– Уже выбыли из борьбы за главный приз такие известные клубы, как «Марсель», «Наполи», «Вильярреал», «Атлетик», «Аякс», ПСВ. Следует ли ожидать сюрпризов и на стадии 1/16 финала?

– Все может быть, хотя я не думаю, что у тех же ПСЖ или «Реала» возникнут какие-то трудности с попаданием в следующий раунд. Более того, убежден, что с имеющимся подбором исполнителей они остаются главными претендентами на завоевание почетного трофея, – признался Маркевич.

В последнем туре Лиги чемпионов, который состоялся 28 января, мадридский «Реал» потерпел выездное поражение от лиссабонской «Бенфики» со счетом 2:4, а ПСЖ на домашней арене сыграл вничью с «Ньюкаслом» – 1:1.

По теме:
УЕФА опубликовал календарь 1/16 финала ЛЧ. Когда Трубин сыграет с Реалом?
Рома 10 сезонов кряду вышла в плей-офф еврокубков
Реал согласился отпустить футболиста в Ливерпуль за 80 миллионов евро
Лига чемпионов Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал ПСЖ Ньюкасл ПСЖ - Ньюкасл Мирон Маркевич
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Футбол | 30 января 2026, 07:59 1
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала

Украинец расхвалил голкипера королевского клуба

Сын известного украинского футболиста перешел в клуб Первой лиги
Футбол | 30 января 2026, 20:29 0
Сын известного украинского футболиста перешел в клуб Первой лиги
Сын известного украинского футболиста перешел в клуб Первой лиги

«Ингулец» определился с первым «зимним» новичком

Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 30.01.2026, 06:23
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
Футбол | 30.01.2026, 10:48
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
Два Педриньо для сборной Украины. Зачем сине-желтым новая натурализация?
Футбол | 30.01.2026, 17:08
Два Педриньо для сборной Украины. Зачем сине-желтым новая натурализация?
Два Педриньо для сборной Украины. Зачем сине-желтым новая натурализация?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 64
Футбол
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 7
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 54
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 4
Теннис
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 15
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем