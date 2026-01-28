Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ и Ньюкасл сыграли вничью, Забарный остался на скамейке запасных
Лига Чемпионов
ПСЖ
28.01.2026 22:00 – FT 1 : 1
Ньюкасл
Лига чемпионов
28 января 2026, 23:57 | Обновлено 28 января 2026, 23:58
ПСЖ и Ньюкасл сыграли вничью, Забарный остался на скамейке запасных

На третьей минуте вингер парижской команды Усман Дембеле не реализовал пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 28 января, состоялся матч восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились французский ПСЖ и английский «Ньюкасл». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

На 3-й минуте вингер французского клуба Усман Дембеле не сумел реализовать пенальти – удар 28-летнего футболиста отбил вратарь «сорок» Ник Поуп.

Ситуацию исправил Витинья, который через пять минут все-таки вывел ПСЖ вперед. Испанский полузащитник получил пас от Хвичи Кварацхелии и изящным ударом попал в правый угол ворот.

ПСЖ не сумел удержать преимущество и позволил сопернику сравнять счет в добавленное к первому тайму время. Результативным ударом отметился английский полузащитник Джо Уиллок.

Футболист «сорок» блестяще сыграл головой, отправив мяч рядом со штангой. Вратарь ПСЖ Сафонов, который вернулся на поле после травмы, не сумел спасти свои владения.

Защитник сборной Украины Илья Забарный не попал в стартовый состав парижского клуба и весь матч провел на скамейке запасных.

ПСЖ набрал 14 баллов и разместился на 11-й позиции; «Ньюкасл» занял 12-е место, имея в своем активе 14 пунктов. Обе команды продолжат борьбу в раунде плей-офф.

Лига чемпионов, 8-й тур. 28 января

ПСЖ (Франция) Ньюкасл (Англия) 1:1

Голы: Витинья, 8 – Уиллок, 45+2

Нереализованный пенальти: Дембеле, 3

Фотогалерея:

