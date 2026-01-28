ПСЖ – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового этапа Лиги чемпионов 28 января в 22:00 по Киеву
28 января состоится матч 8-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и Ньюкасл (Англия).
Поединок пройдет на стадионе Парк де Пренс. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.63 для ПСЖ и 4.85 для Ньюкасла.
