28 января состоится матч 8-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и Ньюкасл (Англия).

Поединок пройдет на стадионе Парк де Пренс. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

ПСЖ – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

