Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
ПСЖ
28.01.2026 22:00 - : -
Ньюкасл
Лига чемпионов
28 января 2026, 12:33 |
ПСЖ – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового этапа Лиги чемпионов 28 января в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

28 января состоится матч 8-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и Ньюкасл (Англия).

Поединок пройдет на стадионе Парк де Пренс. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

ПСЖ – Ньюкасл
