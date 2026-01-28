ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ювентуса и Барселоны завершил карьеру
Миралем Пьянич повесил бутсы на гвоздь
Известный боснийский футболист Миралем Пьянич объявил о завершении профессиональной карьеры:
«Я всю жизнь играл свою мелодию. Каждое прикосновение, каждый пас, каждый кадр: нота. Футбол был моей музыкой, поле – моим роялем. Моей мечтой всегда было дать вам услышать красоту этой игры.
Сегодня с сердцем, полным благодарности, могу сказать, что эта симфония была моей жизнью. Было честью поделиться этим со всеми вами.
Особая благодарность моей семье, которая была моей первой поддержкой и моей молчаливой силой. Тренерам, моим товарищам по команде, с которыми я делил мечты, жертвы и победы. Техническому персоналу, врачам и всем, кто работал за кадром. Болельщикам, которые являются душой этой игры.
Спасибо всем за то, что были частью этой музыки».
Миралем Пьянич провел 666 матчей на клубном уровне и сделал 77+132 по системе гол+пас. Также на его счету 115 матчей за сборную Боснии и Герцеговины, в которых он забил 17 голов. За свою карьеру Пьянич успел поиграть за «Лион», «Рому», «Ювентус» и «Барселону», а в конце карьеры успел опозориться переходом в московский цска.
