ФОТО. Зимние сборы в Турции. Как Динамо занималось в тренажерном зале
Бело-синие во вторник провели две тренировки в Белеке
Во вторник, 27 января, «Динамо» провело две тренировки во время подготовительного сбора в Белеке.
Утренняя тренировка проходила на футбольном поле и сопровождалась сильным ливнем.
Во время вечерней сессии игроки были разделены на две группы. Каждая группа сначала выполняла работу на поле, после чего занималась в фитнес-зале отеля.
Так же сочетают работу на поле (преимущественно беговую) с занятиями в зале и те игроки, которые пока находятся вне основной группы, восстанавливаясь после травм. Ежедневно они выполняют комплекс упражнений, направленных на укрепление поврежденных мышц под руководством тренера-реабилитолога.
В режиме двух тренировок в день команда Игоря Костюка будет работать и в ближайшие два дня, а в пятницу, 30 января, проведет очередной контрольный матч на турецком сборе – против литовской команды «Кауно Жальгирис».
Фотогаларея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Страна-агрессор уничтожает приморский город
Милан заинтересован в подписании Виталия Миколенко
особливо 1, 3 і 4.
фото 2 трохи не по темі, бо на фото вболівальник ДК в барі.
Найкращому авт0ру заміток на сайті - найкращі оцінки!!!