ФОТО. Зимние сборы в Турции. Как Динамо занималось в тренажерном зале

Во вторник, 27 января, «Динамо» провело две тренировки во время подготовительного сбора в Белеке.

Утренняя тренировка проходила на футбольном поле и сопровождалась сильным ливнем.

Во время вечерней сессии игроки были разделены на две группы. Каждая группа сначала выполняла работу на поле, после чего занималась в фитнес-зале отеля.

Так же сочетают работу на поле (преимущественно беговую) с занятиями в зале и те игроки, которые пока находятся вне основной группы, восстанавливаясь после травм. Ежедневно они выполняют комплекс упражнений, направленных на укрепление поврежденных мышц под руководством тренера-реабилитолога.

В режиме двух тренировок в день команда Игоря Костюка будет работать и в ближайшие два дня, а в пятницу, 30 января, проведет очередной контрольный матч на турецком сборе – против литовской команды «Кауно Жальгирис».

Фотогаларея