Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 08:12 | Обновлено 28 января 2026, 08:21
ФОТО. Зимние сборы в Турции. Как Динамо занималось в тренажерном зале

Бело-синие во вторник провели две тренировки в Белеке

28 января 2026, 08:12 | Обновлено 28 января 2026, 08:21
ФОТО. Зимние сборы в Турции. Как Динамо занималось в тренажерном зале
ФК Динамо

Во вторник, 27 января, «Динамо» провело две тренировки во время подготовительного сбора в Белеке.

Утренняя тренировка проходила на футбольном поле и сопровождалась сильным ливнем.

Во время вечерней сессии игроки были разделены на две группы. Каждая группа сначала выполняла работу на поле, после чего занималась в фитнес-зале отеля.

Так же сочетают работу на поле (преимущественно беговую) с занятиями в зале и те игроки, которые пока находятся вне основной группы, восстанавливаясь после травм. Ежедневно они выполняют комплекс упражнений, направленных на укрепление поврежденных мышц под руководством тренера-реабилитолога.

В режиме двух тренировок в день команда Игоря Костюка будет работать и в ближайшие два дня, а в пятницу, 30 января, проведет очередной контрольный матч на турецком сборе – против литовской команды «Кауно Жальгирис».

Фотогаларея

Динамо Киев видео фото чемпионат Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
D
Що за дятел викладав фото в новині? Именно дятел
Ответить
+1
Burevestnik
які гарні фотки!!!
особливо 1, 3 і 4.
фото 2 трохи не по темі, бо на фото вболівальник  ДК в барі.
Найкращому авт0ру заміток на сайті - найкращі оцінки!!!
Ответить
0
