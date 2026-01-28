Атлетико Мадрид

28 января на Метрополитано пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Атлетико встретится с Буде/Глимт. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда в прошлом сезоне сумела вернуть себе привычное третье место в Примере. Но, во-первых, ни тогда, ни сейчас не получается навязывать реальную борьбу паре местных исторических грандов. Во-вторых, в данной темпораде приходится отстаивать третью позицию от такого серьезного и упорного конкурента, как Вильярреал - тот явно не настроен так просто капитулировать, и по потерянным и сейчас идет вровень.

В Лиге чемпионов подопечные Симеоне смотрятся вполне солидно. Хотя оба первых выезда, к Ливерпулю и Арсеналу, они проиграли, причем в Лондоне разгромно. Но ничего, в остальных поединках 2025-го года были исключительно победы, что фактически заранее гарантировали себе выход в плей-офф. Так что не особенно удивительно, что с Галатасараем в Стамбуле в прошлом туре ограничились ничьей 1:1.

Буде/Глимт

Клуб стал практически из ноунейма, даже по местным меркам, грандом. Львиная часть последних розыгрышей Элитсерии приносили победы именно ему. Но не в 2025-м году, когда слишком много сил уходило сначала на успешный поход в предыдущей Лиге чемпионов, а потом - в нынешнем цикле главного турнира. Так что на внутренней арене трофей осенью отдали.

Но зато получается более чем достойно смотреться на международной. Скандинавы наконец-то преодолели барьер квалификации. С другой стороны, 5-0, с которых летом начинали со Штурмом, так и остается единственной победой новичка. В основном раунде, начав с 2:2 против Славии и Тоттенхэма, потом только проигрывали. И только в январе, без полноценной игровой практики, в разгар норвежского межсезонья, счет повторили в Дортмунде с Боруссией.

Статистика личных встреч

Раньше клубы не играли друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары испанцев. Но они вряд ли настроены тратить лишние силы - берем тотал меньше 4,0 голов (коэффициент - 1,65).