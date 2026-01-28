ФОТО. Звезды клуба АПЛ попали в ДТП. Вот что с ними произошло

Футболисты лондонского «Тоттенхэма» Вилсон Одобер и Рандаль Коло Муани попали в дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент произошел в понедельник. По информации источника, оба игрока угодили в аварию, однако, к счастью, серьезных травм они не получили. В госпитализации футболисты не нуждались.

В клубе подтвердили, что состояние игроков не вызывает опасений, и они находятся под наблюдением медицинского штаба в рамках стандартных процедур.

Ожидается, что Одобер и Коло Муани смогут вернуться к тренировочному процессу в ближайшее время, если не возникнет дополнительных осложнений.