ФОТО. Звезды клуба АПЛ попали в ДТП. Вот что с ними произошло
Игроки Тоттенхэма попали в ДТП – обошлось без травм
Футболисты лондонского «Тоттенхэма» Вилсон Одобер и Рандаль Коло Муани попали в дорожно-транспортное происшествие.
Инцидент произошел в понедельник. По информации источника, оба игрока угодили в аварию, однако, к счастью, серьезных травм они не получили. В госпитализации футболисты не нуждались.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
В клубе подтвердили, что состояние игроков не вызывает опасений, и они находятся под наблюдением медицинского штаба в рамках стандартных процедур.
Ожидается, что Одобер и Коло Муани смогут вернуться к тренировочному процессу в ближайшее время, если не возникнет дополнительных осложнений.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
26 января состоялось два матча в группе C
Встреча начнется 27 января ориентировочно в 10:00 по Киеву на Rod Laver Arena