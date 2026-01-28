Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 января 2026, 00:45 | Обновлено 28 января 2026, 00:49
ФОТО. Звезды клуба АПЛ попали в ДТП. Вот что с ними произошло

Игроки Тоттенхэма попали в ДТП – обошлось без травм

ФОТО. Звезды клуба АПЛ попали в ДТП. Вот что с ними произошло
Instagram. Вилсон Одобер и Рандаль Коло Муани

Футболисты лондонского «Тоттенхэма» Вилсон Одобер и Рандаль Коло Муани попали в дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент произошел в понедельник. По информации источника, оба игрока угодили в аварию, однако, к счастью, серьезных травм они не получили. В госпитализации футболисты не нуждались.

В клубе подтвердили, что состояние игроков не вызывает опасений, и они находятся под наблюдением медицинского штаба в рамках стандартных процедур.

Ожидается, что Одобер и Коло Муани смогут вернуться к тренировочному процессу в ближайшее время, если не возникнет дополнительных осложнений.

Рандаль Коло Муани Вильсон Одобер Тоттенхэм
Максим Лапченко Источник: Instagram
