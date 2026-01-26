Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
26 января 2026, 05:59 | Обновлено 26 января 2026, 06:57
С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений

Элина в четвертый раз дошла до четвертьфинала в австралийском Мельбурне

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина, продолжая успешное выступление на Australian Open 2026 в Мельбурне, обновила список достижений в своей карьере.

Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира, обыграв в 1/8 финала седьмую ракетку мира, «нейтральную» Мирру Андрееву, в двух сетах – 6:2, 6:4.

Этот результат позволил Свитолиной повторить свой личный рекорд на Открытом чемпионате Австралии. Ранее она доходила до четвертьфинала в Мельбурне в 2015, 2016 и 2025 годах, однако каждый раз останавливалась в шаге от полуфинала. Кроме того, победа над Андреевой стала для Элины уже 33-й в матчах основной сетки Australian Open. Это ее лучший показатель на одном турнире Grand Slam, столько же выигранных матчей она имеет лишь на Roland Garros.

Особенно показательным является то, что Свитолина добралась до четвертьфинала без единого проигранного сета. Для украинки это лишь третий подобный случай на турнирах Grand Slam за всю карьеру. Ранее ей удавалось пройти без потерь сетов до этой стадии на US Open в 2019 и 2021 годах. Победа над Андреевой также стала для Свитолиной первой в сезоне над теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга и позволила продлить ее победную серию на старте года до 9 матчей.

В четвертьфинале Australian Open 2026 Свитолину ждет серьезное испытание – матч против третьей ракетки мира, американки Коко Гофф. В личных встречах впереди Гофф – 2:1, однако отличная форма украинки дает основания ожидать напряженного противостояния.

Выступления Элины Свитолиной на турнирах Grand Slam

Свитолина на GS: Aus Open 33–12, Roland Garros 33–12, Wimbledon 22–11, US Open 24–12

ФОТО. Эмоции Элины Свитолиной после выхода в четвертьфинал Aus Open 2026

По теме:
Джессика Пегула – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 26 января
ФОТО. Свитолина выбила двух россиянок с Aus Open и дважды нарисовала крест
Элина Свитолина Мирра Андреева Australian Open 2026 статистика Коко Гауфф
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
