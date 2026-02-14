Жеребьевка турнира WTA 1000 в Дубае. С кем сыграют Свитолина и Ястремская?
Элина пропустит первый раунд, Даяна встретится с Джанис Тджен
14 февраля состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
Украину на тысячнике представят две тенниситки: Элина Свитолина (WTA 9) и Даяна Ястремская (WTA 42).
Свитолина получила седьмой номер посева и пропустит первый раунд. Во втором круге Элина может встретиться либо с Катериной Синяковой (Чехия, WTA 44), либо с Паулой Бадосой (Испания, WTA 64).
Ястремская в 1/32 финала выйдет на корт против Джанис Тджен (Индонезия, WTA 46). Если Даяне удастся одолеть Джанис, то во втором раунде украинка поборется или с Людмилой Самсоновой (WTA 17), или с Лейлой Фернандес (Канада, WTA 27).
С тысячника в Дубае снялась вторая ракетка Украины Марта Костюк из-за травмы щиколотки. В квалификации сыграла Юлия Стародубцева, которая на старте отбора уступила Елене-Габриэле Русе.
Соревнования в ОАЭ пропустя Арина Соболенко и Ига Свентек. Первая ракетка мира «не готова к турниру», а полька изменила свое расписание.
Матчи основной сетке в Дубае пройдут с 15 по 21 февраля.
Соперницы украинок на турнире WTA 1000 в Дубае:
R1: Элина Свитолина [7] – BYE
R2: Элина Свитолина [7] – Катерина Синякова / Паула Бадоса
R1: Даяна Ястремская – Джанис Тджен [WC]
R2: Даяна Ястремская / Джанис Тджен [WC] – Людмила Самсонова [13] / Лейла Фернандес
Потенциальные четвертьфиналы в Дубае по посеву:
- Елена Рыбакина [1] – Элина Свитолина [7]
- Коко Гауфф [3] – Жасмин Паолини [7]
- Екатерина Александрова [8] – Джессика Пегула [4]
- Мирра Андреева [5] – Аманда Анисимова [2]
