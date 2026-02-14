Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Жеребьевка турнира WTA 1000 в Дубае. С кем сыграют Свитолина и Ястремская?
14 февраля 2026, 13:50 | Обновлено 14 февраля 2026, 13:53
Жеребьевка турнира WTA 1000 в Дубае. С кем сыграют Свитолина и Ястремская?

Элина пропустит первый раунд, Даяна встретится с Джанис Тджен

Жеребьевка турнира WTA 1000 в Дубае. С кем сыграют Свитолина и Ястремская?
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

14 февраля состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Украину на тысячнике представят две тенниситки: Элина Свитолина (WTA 9) и Даяна Ястремская (WTA 42).

Свитолина получила седьмой номер посева и пропустит первый раунд. Во втором круге Элина может встретиться либо с Катериной Синяковой (Чехия, WTA 44), либо с Паулой Бадосой (Испания, WTA 64).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ястремская в 1/32 финала выйдет на корт против Джанис Тджен (Индонезия, WTA 46). Если Даяне удастся одолеть Джанис, то во втором раунде украинка поборется или с Людмилой Самсоновой (WTA 17), или с Лейлой Фернандес (Канада, WTA 27).

С тысячника в Дубае снялась вторая ракетка Украины Марта Костюк из-за травмы щиколотки. В квалификации сыграла Юлия Стародубцева, которая на старте отбора уступила Елене-Габриэле Русе.

Соревнования в ОАЭ пропустя Арина Соболенко и Ига Свентек. Первая ракетка мира «не готова к турниру», а полька изменила свое расписание.

Матчи основной сетке в Дубае пройдут с 15 по 21 февраля.

Соперницы украинок на турнире WTA 1000 в Дубае:

R1: Элина Свитолина [7] – BYE
R2: Элина Свитолина [7] – Катерина Синякова / Паула Бадоса

R1: Даяна Ястремская – Джанис Тджен [WC]
R2: Даяна Ястремская / Джанис Тджен [WC] – Людмила Самсонова [13] / Лейла Фернандес

Потенциальные четвертьфиналы в Дубае по посеву:

  • Елена Рыбакина [1] – Элина Свитолина [7]
  • Коко Гауфф [3] – Жасмин Паолини [7]
  • Екатерина Александрова [8] – Джессика Пегула [4]
  • Мирра Андреева [5] – Аманда Анисимова [2]
