Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола
Товарищеские матчи
Динамо Киев
14.02.2026 11:00 – FT 5 : 3
Зимбру
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 12:53 | Обновлено 14 февраля 2026, 14:04
Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола

Подопечные Игоря Костюка устроили шоу, в котором смогли обыграть соперника из Молдовы

ФК Динамо Киев.

В субботу, 14 февраля, киевское «Динамо» сыграло свой предпоследний спарринг на зимнем тренировочном сборе в Турции. «Бело-синие» противостояли «Зимбру» из Молдовы.

Уже на 2-й минуте счет во встрече был открыт. Золотов сделал диагональную подачу, которую принял Козловский и в одно касание отправил мяч в ворота.

После пропущенного гола бело-синие пытались сразу восстановить паритет, взяв мяч под свой контроль. Ответ не заставил себя ждать - позиционная атака динамовцев завершилась прострелом Тимчика, после которого Буяльский метко пробил в дальний нижний угол ворот «Зимбру» - 1:1

В середине первого тайма «Динамо» вышло вперед. Яцик мастерски отобрал мяч у соперника у лицевой линии и отдал на Герреро. Форвард сделал поперечный пас вдоль штрафной, Буяльский пропустил мяч, а Ярмоленко нанес удар и отметился дебютным голом на турецком сборе.

«Зимбру» ответил мгновенно. Доссо нашел пространство и удачно забежал в штрафную «Динамо» и забил второй гол молдавской команды в этом матче.

Вторая половина встречи началась с гола «Динамо». Михайленко получил мяч от Огунданы и нанес уже традиционный удар из-за пределов штрафной, с которой не смог справиться Докич. Но «Зимбру» снова сравняло счет – после очередного провала в обороне Динамо голом отличился Василевич.

Последнее слово все же было за подопечными Игоря Костюка. На 60-й минуте Захарченко протянул мяч по флангу и отдал на прострелившего на Буяльского Яцика. Хавбек «бело-синих» в одно касание отправил мяч в ворота, выведя «Динамо» вперед в третий раз.

В конце встречи «Динамо» получило право пробить пенальти после того, как Джонатас грубо сыграл против Диалло в собственной штрафной. Герреро пошел выполнять одиннадцатиметровый и реализовал его, разведя мяч и вратаря по разные стороны.

«Динамо» – «Зимбру» – 5:3

«Динамо»: 71. Суркис (51. Моргун, 45), 18. Тимчик (66. Тиаре, 45), 4. Попов, 34. Захарченко, 20. Караваев, 91. Михайленко, 7. Ярмоленко (30. Диалло, 64), 8. Бук. Осипенко, 86), 16. Огундана, 39. Герреро (77. Бленуце, 86).

«Зимбру» (стартовый состав): 12. Одинцов, 35. Золотов, 33. Штефан (к), 29. Доссо, 5. Аморозо, 24. Тиаго, 8. Шарковский, 25. Василевич, 22. Луан, 15. Козловский, 44.

Голы: Буяльский (8, 60), Ярмоленко (23), Михайленко (47), Герреро (84, пенальти) – Козловский (2), Доссо (25), Василевич (52).

Динамо Киев Зимбру Кишинев контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Андрей Ярмоленко Эдуардо Герреро Виталий Буяльский Николай Михайленко учебно-тренировочные сборы отчеты
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Enthiran
Хоккей на траве?)
Ответить
0
Gargantua
та ваще... триллер. невозможно было оторваться.
нормально так потрусили жопами на фоне нагрузок 
Ответить
0
Falko
Порезвилися на галявинці. Мабуть, Костюк після виснажливих тренувань дав день відпочинку )
Ответить
0
Maks23
Защита самое слабое звено..
Ответить
0
sahka1981
Веселий матч, справжній товарняк. Атака норм, зважаючи на рівень опонента, а захист в своєму стилі.
Ответить
0
kadaad .
Защита Динамо продолжает быть позорищем!
Ответить
-1
Roman
Було пафосно 
Ответить
-1
Remain
Успех
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
