Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
14 февраля 2026, 07:02 |
ШЕВЧЕНКО: «Люди восприняли этот поцелуй как предательство, но это не так»

Легендарный футболист вспомнил, как поцеловал логотип «Челси»

ШЕВЧЕНКО: «Люди восприняли этот поцелуй как предательство, но это не так»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал эпизод из своей карьеры после перехода из «Милана» в «Челси» в 2006 году, когда он поцеловал логотип лондонского клуба.

«Я даже не хочу это комментировать, потому что люди восприняли этот поцелуй как предательство, но это не так. Это не так. Что бы я ни сказал, это имеет значение. Это уже в прошлом», – заявил Шевченко.

Напомним, в Доме футбола состоялась пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная подведению итогов второго года работы обновленной команды УАФ. Во время мероприятия функционер ответил на вопросы о перспективах главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Андрей Шевченко Челси Милан
Дмитрий Олийченко Источник: Amazon Prime Video
